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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من يأتي بعد مكارثي بعد إقالته غير المسبوقة من مجلس النواب الأمريكي؟

كيفين مكارثي
كيفين مكارثي

بعد إقالته غير المسبوقة من رئاسة مجلس النواب الأمريكي، قد يأتي عدد من المرشحين بدلا من كيفن مكارثي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

 

وفور عزل مكارثي تولى بدلا منه مؤقتا، النائب الجمهوري باتريك ماكهنري، من ولاية كارولينا الشمالية، رئاسة مجلس النواب لحين التصويت على رئيس جديد.


ومن المتوقع أن يحدث ذلك الثلاثاء المقبل بعد عطلة المجلس.


 أكد رئيس مجلس النواب السابق أنه لا ينوي الترشح للمنصب رغم طرح اسمه.
 

ورغم ذلك فلا يزال مكارثي مرشحا إذا اتفق الجمهوريون ووافق الجمهوريون على اعادة انتخابه.

مع سيطرة الجمهوريين على المجلس بفارق بسيط مع الديمقراطيين، فقد يتولى نائب جمهوري آخر غير مكارثي.
قد يتولى بدلا من مكارثي، زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز الذي يعد الرجل الثاني في الحزب الجمهوري.

بدأ بالتواصل مع زملائه من الجمهوريين بشأن الترشح.

وقال سكاليز، المصاب بسرطان الدم، لسي إن إن "أشعر بالارتياح للترشح للمنصب".
 

وعبر عددا من المشرعين الجمهوريين عن رغبتهم بإعلان دعم  رئيس لجنة الدراسات، كيفين هيرن، للترشح  وأنه يفكر بالتقدم للمنصب بشكل جدي. 
 

ويعد هيرن رئيس أكبر مجموعة للمحافظين الجمهوريين في مجلس النواب.
 

دعا عدد من الجمهوريين المحافظين رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جيم جوردان، للترشح للمنصب، وهو لايمانع  القيام بذلك.

 

 

 

 

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