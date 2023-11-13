الأولى من نوعها عالميا.. السعودية تطلق أداة ذكية لاختيار نماذج الأعمال

نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية "منشآت" ملتقى جدة لمنظومة الابتكار التجاري الوطنية، وذلك بالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال العالمي، وتم من خلاله إطلاق أداة ذكية لاختيار نماذج الأعمال التجارية، التي تساعد رائدات ورواد الأعمال على استكشاف أكثر من ٥٠ منهجية أعمال مبتكرة تم تطبيقها عالمياً ومحلياً.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمةي “واس”، تعد هذه الأداة غير مسبوقة في مجال الخدمات الحكومية الرقمية حول العالم، وذلك في مقر جامعة دار الحكمة بمحافظة جدة.

ويستمر الملتقى لمدة ثلاثة أيام بالشراكة مع أكثر من ٢٠ جهة حكومية وخاصة مهتمة بتقديم الخدمات والفرص للمنشآت الابتكارية السعودية، بمشاركة أبرز الخبراء والمختصين من معهد الابتكار العالمي الأميركي، بحضور المدير العام للابتكار في "منشآت" المهندس عبدالمجيد العمراني، ومديرة جامعة دار الحكمة الدكتورة عبير الدغيثر.

وتعد هذه الأداة إحدى الخدمات التي تقدمها بوابة منظومة الابتكار التجاري "فكرة" التابعة للهيئة، حيث تم تطويرها وبرمجتها من قبل فريق مشروع تفعيل منظومة الابتكار التجاري الوطنية، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني.

وتدعو الهيئة الراغبين بالاستفادة من الخدمات المقدمة للمشاريع التجارية، بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بها، للتعرف على أحدث المنهجيات الريادية في الأسواق المحلية والعالمية.