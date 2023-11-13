عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأولى من نوعها عالميا.. السعودية تطلق أداة ذكية لاختيار نماذج الأعمال

منشآت
منشآت

نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية "منشآت" ملتقى جدة لمنظومة الابتكار التجاري الوطنية، وذلك بالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال العالمي، وتم من خلاله إطلاق أداة ذكية لاختيار نماذج الأعمال التجارية، التي تساعد رائدات ورواد الأعمال على استكشاف أكثر من ٥٠ منهجية أعمال مبتكرة تم تطبيقها عالمياً ومحلياً.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمةي “واس”، تعد هذه الأداة غير مسبوقة في مجال الخدمات الحكومية الرقمية حول العالم، وذلك في مقر جامعة دار الحكمة بمحافظة جدة.

ويستمر الملتقى لمدة ثلاثة أيام بالشراكة مع أكثر من ٢٠ جهة حكومية وخاصة مهتمة بتقديم الخدمات والفرص للمنشآت الابتكارية السعودية، بمشاركة أبرز الخبراء والمختصين من معهد الابتكار العالمي الأميركي، بحضور المدير العام للابتكار في "منشآت" المهندس عبدالمجيد العمراني، ومديرة جامعة دار الحكمة الدكتورة عبير الدغيثر.

وتعد هذه الأداة إحدى الخدمات التي تقدمها بوابة منظومة الابتكار التجاري "فكرة" التابعة للهيئة، حيث تم تطويرها وبرمجتها من قبل فريق مشروع تفعيل منظومة الابتكار التجاري الوطنية، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني.

وتدعو الهيئة الراغبين بالاستفادة من الخدمات المقدمة للمشاريع التجارية، بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بها، للتعرف على أحدث المنهجيات الريادية في الأسواق المحلية والعالمية.

السعودية منشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة الابتكار التجاري نماذج الأعمال التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ على الكاف بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

واشنطن تفتح تحقيقا في مصرع 5 جنود أمريكيين تحطمت بهم طائرة

مشروع يجمع 55 دولة وإطلاق منصة جديدة.. إعلان مهم بمعرض التجارة الإفريقية

مدبولي: نتطلع للتعاون مع وكالة "أودا-نيباد" لتنفيذ مشروعات تساهم في الربط القاري

بعد انتشاره في الخارج.. هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟

الكهرباء الإسرائيلية تعلن عن ضحاياها عقب هجوم عنيف لحزب الله

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على مواقع لحزب الله داخل لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. رضوي الشربيني تحذر من مشروب غازي بالأسواق..عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم .. الطريقة الأصلية للكولو سلو

غيرت شكله.. عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام بموسم الرياض

فستان زفاف .. منة فضالي تثير ضجة بظهور لافت | شاهد

إطلالة صيفية.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

حج الجمعيات .. التضامن تعلن موعد التقديم والشروط

سيارات وأتوبيسات كهربائية صناعة مصرية تملأ الأسواق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ