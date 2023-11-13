عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف الجهود اليومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالشرقية

صدى البلد

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية مع  ضرورة إستمرار حملات النظافة وأعمال التجميل ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة الكهرباء ، وتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

أكد المحافظ أن مصلحة المواطن  على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذى مشيراً إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تابعت رئاسة حى أول الزقازيق تنفيذ أعمال تمهيد وفرد طبقة من الرمال بجوار سور السكه الحديد بشارع النقراشى من أجل توفير عبور أمن لكافه المواطنين والمركبات بشارع النقراشى وشوارع وميادين حى أول الزقازيق.

وحرصاً على سلامة وأرواح المواطنين واصلت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح أعمال رفع كفاءه وصيانة أعمدة الإناره والكشافات بنطاق الوحدات المحليه، حيث شملت الأعمال  صيانة أعمدة الإنارة خلف مدرسه الزراعه وشارع فكرى شعلان وكفر الصعيدي مدخل البلد والعزيزية/ العبايده.

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء في الشرقية

ولرفع كفاءة الشوارع، تابعت رئاسة المركز أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع البوسطه والشوارع الداخليه بالمدينه التي يصعب رصفها للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

وفي مركز أبو حماد، قامت رئاسة المركز بمراجة وصيانة أعمدة الإنارة وشد الأسلاك بعد تركيب العوازل بمنطقة مدرسة أبوحماد الثانوية العسكرية بنين  في اتجاه طريق العباسة والاسماعيلية بعد توسعة الطريق وتهيئته لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

أعمال التجميل أعمدة الكهرباء الاسماعيلية الاسواق والمحال التجارية الإسماعيلية الثانوية العسكرية الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشكل الحضاري الرقابية على الأسواق المتابعة المستمرة المشروعات الجارية حملات النظافة مشاكل المواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

أغلبية الأصوات .. تعرف على قرار الزمالك بشأن مدرب الفريق

ترشيحاتنا

طائرة إسرائيلية بدون طيار تقصف منطقة في جنوب لبنان

جانتس: أقول لأعدائنا من الجنوب والشمال "لقد أتى يومكم"

قنوات "أون تايم سبورتس" تنقل مباريات مصر في تصفيات مونديال 2026

استقالة رئيس ديوان وزير خارجية الاحتلال بعد فشل الحكومة بإدارة الحرب

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

وزير الصحة: عودة المصابين الفلسطينيين إلى أراضيهم عقب الاستشفاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الإبـ.ـادة.. أطفال غزة يحولون مكانا مقصوفا بمدرسة إلى منطقة ألعاب |شاهد

اتجوزت ولا إيه؟.. إطلالات تكشف عشق منة فضالي لفساتين الزفاف

بالحجاب.. مي حلمي تظهر أمام الكعبة

نشرة المرأة والصحة.. رضوي الشربيني تحذر من مشروب غازي بالأسواق..عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم .. الطريقة الأصلية للكولو سلو

فيديو

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

حج الجمعيات .. التضامن تعلن موعد التقديم والشروط

سيارات وأتوبيسات كهربائية صناعة مصرية تملأ الأسواق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ