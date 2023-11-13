تكثيف الجهود اليومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية مع ضرورة إستمرار حملات النظافة وأعمال التجميل ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة الكهرباء ، وتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد المحافظ أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذى مشيراً إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تابعت رئاسة حى أول الزقازيق تنفيذ أعمال تمهيد وفرد طبقة من الرمال بجوار سور السكه الحديد بشارع النقراشى من أجل توفير عبور أمن لكافه المواطنين والمركبات بشارع النقراشى وشوارع وميادين حى أول الزقازيق.

وحرصاً على سلامة وأرواح المواطنين واصلت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح أعمال رفع كفاءه وصيانة أعمدة الإناره والكشافات بنطاق الوحدات المحليه، حيث شملت الأعمال صيانة أعمدة الإنارة خلف مدرسه الزراعه وشارع فكرى شعلان وكفر الصعيدي مدخل البلد والعزيزية/ العبايده.

ولرفع كفاءة الشوارع، تابعت رئاسة المركز أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع البوسطه والشوارع الداخليه بالمدينه التي يصعب رصفها للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

وفي مركز أبو حماد، قامت رئاسة المركز بمراجة وصيانة أعمدة الإنارة وشد الأسلاك بعد تركيب العوازل بمنطقة مدرسة أبوحماد الثانوية العسكرية بنين في اتجاه طريق العباسة والاسماعيلية بعد توسعة الطريق وتهيئته لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.