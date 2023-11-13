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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين..تسليم أجهزة كهربائية لإحدى السيدات الأولى بالرعاية

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

استجابة سريعة من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمطلب إحدى السيدات من الأسر الأولى بالرعاية، بشأن المساعدة في تأثيث منزلها بتوفير عدد من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، تم تسليم السيدة غسالة كهربائية وبوتجاز، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية.

كان محافظ الفيوم قد عقد ـ اليوم ـ اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، وخلال اللقاء طرحت إحدى السيدات من الأسر الأولى بالرعاية مشكلتها، المتعلقة بتوفير عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية لتأثيث منزلها، وعلى الفور وجه محافظ الفيوم، بتوفير المساعدات اللازمة لها، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وبالفعل تم التنسيق مع مؤسسة الدكتور رجب جمعة، التي قامت بتوفير غسالة كهربائية وبوتجاز للسيدة.

 

أكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير الدعم اللازم، وتيسير سبل الحياة الكريمة للأسر الأولى بالرعاية، في إطار ترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي، لتلك الجمعيات وهذه المؤسسات والمنظمات.

 

 

محافظ الفيوم يوجه بالتنسيق بين الجهات المعنية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

 

 

 

محافظ الفيوم يشدد على أهمية التعامل الفوري مع أية مخالفة يتم رصدها

 

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