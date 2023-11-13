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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر النفط الخام في روسيا يهبط إلى نطاق 60 دولارا للبرميل

النفط
النفط

أدى انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية إلى عودة خام الأورال الرئيسي في روسيا إلى نطاق 60 دولاراً للبرميل، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة بلومبرج الشرق اليوم الإثنين.

وتم تقييم سعر خام الأورال عند 66.19 دولاراً في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق الأسبوع الماضي، وفقاً لشركة “آرغوس ميديا”، ويمثل هذا السعر أدنى مستوى منذ 25 يوليو، بعد أيام فقط من اختراق الخام للحد الأقصى للسعر الذي فرضته عليه مجموعة السبع والبالغ 60 دولاراً.

جاء هذا الهبوط بالتزامن مع تراجع العقود الآجلة لخام برنت في الأسابيع الأخيرة بسبب المخاوف بشأن الاستهلاك العالمي، ومنذ أواخر العام الماضي.

كانت الولايات المتحدة ومجموعة السبع فرضت حداً أقصى لسعر صادرات النفط الخام الروسية، مما يمنع الوصول إلى خدمات مثل الشحن والتأمين إذا تم تداول البضائع فوق 60 دولاراً. 

وتعرضت هذه السياسة لانتقادات خلال الصيف عندما قيمت شركة "آرغوس ميديا" جميع النفط الخام الروسي فوق هذا المستوى للمرة الأولى.

وفي الأسابيع الأخيرة، نفّذت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة بعض الإجراءات التنفيذية الأولى لهذه السياسة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سفينتين، إحداهما مملوكة لشركة تركية، لحملهما بضائع تتجاوز الحد الأقصى المسموح به أثناء استخدام الخدمات الغربية.

وفي الأسبوع الماضي، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شركة "باراماونت إنيرجي أند كوموديتيز دي إم سي سي"، لمساعدة روسيا على تجنب هذا الحد الأقصى.

النفط اسعار النفط روسيا خام الأورال ميناء بريمورسك بحر البلطيق

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