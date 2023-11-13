احذر الاستخفاف بألآم الصدر.. طبيب ينصح بالتوجه للطوارئ في هذه الحالة

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا من أخذ ألام الصدر بإستخفاف، مؤكدا أنها تعتبر من الطواريء الطبية بكتاب الطب، مضيفا أن التهاب جدار المعدة يرتبط (بالتدخين، التوتر النفسي، المسكنات، العادات الغذائية و غيرها).

وأوضح "حسني"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة سي بي سي، أن من يعاني من ألام الصدر التي تصيب الناحية الأيسر و تؤثر على الكتف أو أسفل الفك و يصاحبه زيادة تعرق، عليه سرعة التوجه إلى الطوارئ.

خطورة الألآم الثابتة بمكان واحد

ولفت "حسني"، إلى أن الألآم الثابتة بمكان واحد بالصدر تدعو للقلق و تتطلب الاهتمام، على عكس الألآم المتنقلة من ناحية للأخرى يتوجب الاهتمام به و لكن ليس بنفس درجة قلق و اهتمام الألآم الثابتة.