برلماني: إنشاء مجمع لصناعة السيارات خطوة تهدف لتشجيع الإنتاج المحلي

قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع الصناعة هو حجر أساس النهوض لأي دولة تريد النمو والتقدم، ولهذا تولى الدولة اهتماما غير مسبوق بهذا القطاع لا سيما الصناعات الاستيراتيجية وأبرزها السيارات.

وأكد “نظير”، فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قيام رئيس مجلس الوزراء بتوقيع اتفاقية لإنشاء مجمع صناعة السيارات باستثمارات 240 مليون دولار، من أهم الخطوات التي طال انتظارها فيما يتعلق بأهداف استراتيجية توطين صناعة السيارات، معقبا “ نثمن أي خطوة هدفها تشجيع الانتاج المحلى بل والتصدير”.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن إنشاء مجمع لصناعة السيارات، بمثابة خطوة هامة لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، وبالتالي فتح أسواق متعددة للدولة فيما يتعلق بالتصدير وجلب العملة الصعبة، منوها بأهمية التركيز أيضا علي توطين صناعة السيارات الكهربائية.

وتابع “هذا النوع من السيارات لاقي إقبالا كبيرا من المواطنين لما له من مزايا عدة أهمها توفير الوقود في ظل ارتفاع أسعار المحروقات عالميا”.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية لدراسة التعاون الاستراتيجي بشأن إنشاء "مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد EPAZ"، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، وشركة "فولكس فاجن" أفريقيا، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



وقّع الاتفاقية كلٌ مِن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سُليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، ومارتينا بينا، العضو المنتدب ورئيس مجموعة فولكس فاجن أفريقيا.

وتستهدف الاتفاقية تعاون الأطراف معًا لتطوير دراسة جدوى تتعلق بإنشاء "مجمع صناعة السيارات المشترك في شرق بورسعيد "، ومن شأن ذلك المشروع توفير ٢١٠٠ فرصة عمل مباشرة، بخلاف ما يزيد على ٤٠٠٠ فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية، وكذا جذب استثمارات بحوالي ٢٤٠ مليون دولار.

وبموجب الاتفاقية، تتعاون الأطراف المشاركة وهي: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، بالتشاور والتنسيق مع شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية لضمان تعيين استشاريين أكفاء في دراسة الجدوى لإجراء الدراسات الأولية، فيما تختص شركة شرق بورسعيد للتنمية بالتنسيق فنيًا مع جميع الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية، كما تختص "فولكس فاجن" بتقديم التعاون الفني بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP).

وأكّد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز توطين صناعة السيارات داخل أراضيها، وهو ما عكسه الإعلان الرسمي عن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) في يونيو 2022، والذي يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة المحلية وزيادة حجم الإنتاج وتعزيز الاستثمار وتحسين معايير الانبعاثات في قطاع السيارات، ومن ثمّ إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ بغرض تنظيم التنفيذ الفعال لبرنامج (AIDP).