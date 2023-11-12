وزيرة الهجرة: المصريون في الخارج من أهم أسس التنمية داخل مصر.. وتعلن مفاجأة سارة بشأن مبادرة استيراد السيارات

حلت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج، ضيفة ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، وتحدثت خلال اللقاء عن استعداد المصريين في الخارج للانتخابات الرئاسية، فضلا عن مبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين في الخارج.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



سها الجندي: بعض الدول طلبت الاستفادة من تجربتنا لمواجهة الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، إنه لا توجد هجرة غير شرعية في مصر منذ عام 2016.

وأضافت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج،: "الدول التي تعاني من النزاعات هي التي تصدر الهجرة غير الشرعية"، مشيرة: "بعض الدول طلت الاستفادة من تجربتنا لمواجهة الهجرة غير الشرعية"، موضحه: "مبادرة مراكب النجاة تسعى إلى توفير التدريب لمواجهة الهجرة غير الشرعية".



الهجرة: المصريون بالخارج أمامهم فرصة للتقديم في مبادرة وثيقة معاشك لبكرة بالدولار

قالت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج، إن جميع المصريين في الخارج أمامهم فرصة للتقديم في مبادرة وثيقة معاشك لبكرة بالدولار.

وأضافت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج،: "هيئة الرقابة المالية والبنك الأهلي والتأمين على الحياة شاركوا في وثيقة معاشك لبكرة بالدولار"، مؤكده: "وثيقة معاشك لبكرة بالدولار تضمن حياة كريمة للمصريين في الخارج"، لافته: "نتعاون مع وزارة الإسكان لتوفير الشقق والأراضي للمصريين في الخارج".



وزيرة الهجرة: المصري بالخارج يستطيع جلب سيارة بوديعة بنكية لمدة ٥ سنوات

قالت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج، إن مبادرة تيسير استيراد السيارات حلم المصريين في الخارج.

وأضافت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج،: "المصري في الخارج يستطيع جلب سيارة من خلال وديعة بنكية لمدة 5 سنوات"، مؤكده: "عملنا على حل شكاوي المصريين في الخارج بمبادرة استيراد السيارات"، مشيرة: "تخفيض نسبة الودائع في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج".



وزيرة الهجرة توضح تفاصيل تطبيق إلكتروني يسهل على المصريين بالخارج الاستثمار داخل مصر

أعلنت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج، تفاصيل تطبيق إلكتروني يسهل على المصريين بالخارج الاستثمار داخل مصر.

وقالت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج،: "هذا التطبيق كان حلم حياتي، لأنه لابد أن يكون للمصريين في الخارج تطبيق إلكتروني يستطيعوا من خلاله التواصل مع مصر".

وأضافت: "يمكن للمصريين في الخارج من خلال هذا التطبيق القيام بعمليات الشراء والبيع وفتح شهادات وشراء عقارات"، لافته: "يمكنهم من خلال التطبيق استيراد السيارات من الخارج".

وزيرة الهجرة: المصريون في الخارج من أهم أسس التنمية داخل مصر

قالت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج، إن المصريون في الخارج رافد أساسي من روافد التنمية داخل مصر.



وزيرة الهجرة : 134 لجنة انتخابات رئاسية للمصريين في الخارج

قالت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج، إن هناك تواصل دائم مع الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية.

وأضافت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج،: "هناك تنسيق مستمر مع وزارة الخارجية قبل الانتخابات الرئاسية"، لافته: "نحرص على توعية المواطنين في الخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية"، مشيرة: "التصويت في انتخابات الرئاسية بالخارج يتم في السفارات والقنصليات"، موضحه: "هناك 134 لجنة انتخابية للمصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية".

وأوضحت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج،: "تكثيف التواصل مع الجاليات المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية"، متابعة: "التصويت للمصريين في الخارج ببطاقة الرقم القومي سواء سارية أو غير سارية، ويحق للمصريين في الخارج استخدام جواز السفر المميكن للتصويت في الانتخابات".