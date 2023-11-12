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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الهجرة : 134 لجنة انتخابات رئاسية للمصريين في الخارج .. فيديو

السفيرة سها الجندي
السفيرة سها الجندي

قالت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج، إن هناك تواصل دائم مع الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية.

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وزيرة الهجرة تشيد بجهود المصريين بالخارج بإتاحة وسائل انتقال إلى مقرات التصويت


وأضافت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج، خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "هناك تنسيق مستمر مع وزارة الخارجية قبل الانتخابات الرئاسية"، لافته: "نحرص على توعية المواطنين في الخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية".

وأشارت: "التصويت في انتخابات الرئاسية بالخارج يتم في السفارات والقنصليات"، موضحه: "هناك 134 لجنة انتخابية للمصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية".

 

وأوضحت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج،: "تكثيف التواصل مع الجاليات المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية"، متابعة: "التصويت للمصريين في الخارج ببطاقة الرقم القومي سواء سارية أو غير سارية، ويحق للمصريين في الخارج استخدام جواز السفر المميكن للتصويت في الانتخابات".

 

وأكدت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج،: "نعمل على توفير وسائل انتقال للمصريين في الخارج لتسهيل الوصول للجان الانتخابية".

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