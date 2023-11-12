وزيرة الهجرة: المصريون في الخارج من أهم أسس التنمية داخل مصر.. فيديو

قالت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج، إن المصريون في الخارج رافد أساسي من روافد التنمية داخل مصر.



وأضافت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج، خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "هناك طلب كبير من الأطباء والممرضين للعمل في الخارج".

وأشارت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج،: "استطعنا التواصل مع المصريين بـ63 دولة في "ساعة مع الوزيرة"، مضيفه: "عقدنا لقاءات مع المستثمرين والعمال والطلاب المصريين بجميع دول العالم".

وأوضحت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج،: "أحرص على التواصل المستمر مع طلابنا بالخارج في كافة الدول عبر تطبيق واتساب".