الهجرة: المصريون بالخارج أمامهم فرصة للتقديم في مبادرة وثيقة معاشك لبكرة بالدولار

قالت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج، إن جميع المصريين في الخارج أمامهم فرصة للتقديم في مبادرة وثيقة معاشك لبكرة بالدولار.



وأضافت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج، خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "هيئة الرقابة المالية والبنك الأهلي والتأمين على الحياة شاركوا في وثيقة معاشك لبكرة بالدولار".

وأكدت: "وثيقة معاشك لبكرة بالدولار تضمن حياة كريمة للمصريين في الخارج"، لافته: "نتعاون مع وزارة الإسكان لتوفير الشقق والأراضي للمصريين في الخارج".

وأشارت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج،: "هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بدعم الاستثمار والمستثمرين".