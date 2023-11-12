وزيرة الهجرة: المصري بالخارج يستطيع جلب سيارة بوديعة بنكية لمدة ٥ سنوات

قالت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج، إن مبادرة تيسير استيراد السيارات حلم المصريين في الخارج.



وأضافت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج، خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "المصري في الخارج يستطيع جلب سيارة من خلال وديعة بنكية لمدة 5 سنوات".

وأكدت: "عملنا على حل شكاوي المصريين في الخارج بمبادرة استيراد السيارات"، مشيرة: "تخفيض نسبة الودائع في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج".

وتابعت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج،: "وزارة المالية خفضت الضرائب والرسوم الجمركية بنسبة 70% لمبادرة استيراد السيارات"، موضحه: "المصريين في الخارج طالبوا بفتح المرحلة الثانية لمبادرة تسيير استيراد السيارات".

وأشارت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج،: "300 ألف مواطن سجلوا في المرحلة الثانية لمبادرة تسير استيراد السيارات"، متابعة: "الأزمات الاقتصادية تؤدي إلى تراجع احتياطي العملة الصعبة".

