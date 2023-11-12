وزيرة الهجرة توضح تفاصيل تطبيق إلكتروني يسهل على المصريين بالخارج الاستثمار داخل مصر.. فيديو

أعلنت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج، تفاصيل تطبيق إلكتروني يسهل على المصريين بالخارج الاستثمار داخل مصر.

وقالت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج، خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "هذا التطبيق كان حلم حياتي، لأنه لابد أن يكون للمصريين في الخارج تطبيق إلكتروني يستطيعوا من خلاله التواصل مع مصر".

أضافت: "يمكن للمصريين في الخارج من خلال هذا التطبيق القيام بعمليات الشراء والبيع وفتح شهادات وشراء عقارات"، لافته: "يمكنهم من خلال التطبيق استيراد السيارات من الخارج".

أشارت السفيرة سها الجندي، وزير الهجرة والمصريين بالخارج،: "التطبيق لا يقتصر على التواصل فقط"، موضحه: "سعينا لعمل الكثير من البادرات والمحفزات الضخمة لاستثمار المصريين في الدولة الأم".