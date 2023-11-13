لحفظ حقوقه أم شكوى الزمالك؟.. تفاصيل جلسة أوسوريو مع رئيس اتحاد الكرة| خاص

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والمتحدث الرسمي عن الجبلاية، عن تفاصيل جلسة خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، واللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وأكد "العطار"، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المدير الفني السابق للقلعة البيضاء لم يحضر إلى اتحاد الكرة لكي يشكو الزمالك، لكنه حضر لمناقشة وضعه حاليا لحفظ حقوقه في التعاقد مع النادي المنصوص عليها، ومعرفة خطواته القادمة في حالة عدم سداد الزمالك لمستحقاته.

كواليس جلسة أورسوريو في اتحاد الكرة

وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والمتحدث الرسمي عن الجبلاية، أن هناك جلسة ستُعقد غدا، الثلاثاء، بين أوسوريو ومجلس الزمالك؛ لإنهاء كافة التفاصيل بعد قرار إقالته وطريقة سداد الشرط الجزائي المنصوص عليه بجانب مستحقاته المتأخرة، منوها بأن المدرب لم يشكُ النادي بل على العكس احترم موقف المجلس الجديد في قراره.

مستحقات أوسوريو

وفي سياق متصل، أكد مصدر في نادي الزمالك، أن النادي يحترم المدير الفني، وسيعقد معه جلسة لتسوية مستحقاته المتأخرة وهي 3 أشهر راتبًا، وشهرين شرطا جزائيا، مع العلم أن راتب أوسوريو شهريا يقدر بنحو 90 ألف دولار، وبالتالي فإجمالي مستحقاته لدى القلعة البيضاء تقدر بـ450 ألف دولار.

مواجهة الزمالك وأبو سليم

وعلى جانب آخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض التدريب غدا على فترتين، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيخوض الفريق الفترة التدريبية الأولى في التاسعة صباحا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، على أن يخوض الفريق الفترة الثانية من التدريبات في الثالثة عصراً.

ويحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بشكل أفضل قبل مباريات بطولة كأس الكونفدرالية، وعلاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.