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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد شكوى أوسوريو ضد الزمالك .. تحرك عاجل من اتحاد الكرة

أوسوريو
أوسوريو

أعلن الإعلامي إسلام صادق عن إخطار اتحاد الكرة لنادي الزمالك بموعد حصول الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق للفريق الأول لنادي الزمالك،  على مستحقاته بعد فسخ العقد.

و كتب إسلام صادق عبر فيسبوك: اتحاد الكرة يخطر الزمالك باستفسار الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بموعد الحصول على مستحقاته بعد فسخ العقد.

وتوجه أوسوريو إلى  مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وقدم إنذارا إلى نادى الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته،  حيث يحق للمدرب الكولومبى الحصول على راتب ٣ شهور بجانب شهرين شرط جزائى ولم يتقاض منهم أى شىء، وذلك بعد إقالته من القلعة البيضاء من منصب المدير الفنى.

 

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مستحقات أوسوريو 

ويعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع أوسوريو المدير الفني السابق من أجل التوصل لاتفاق بشأن سداد مستحقاته المتأخرة لدى النادي بعد رحيله.

أسباب إقالة أوسوريو 

وفي وقت سابق، أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، أن طريقة لعب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، كانت سببًا فى رحيله عن القلعة البيضاء.

 

وقال سالم فى تصريحاته عبر قناة نادي الزمالك: "أوسوريو مدير فني محترم ولكن طريقة لعبه والظروف الحالية كانا سببا فى رحيله عن تدريب الفريق، وسيتم إنهاء الشرط الجزائي معه من جانب مجلس الإدارة بشكل راقي".

الاجتماع الحاسم 

وأضاف أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب سيعقد اجتماعًا اليوم الاثنين وسيناقش مع اللجنة القانونية نتائج التحقيق مع أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري، وسيتم عقد جلسة مع معتمد جمال يوم الثلاثاء المقبل لمناقشته فى المرحلة المقبلة، وأيضا ملف المدير الفني سيكون على طاولة المجلس يوم الاثنين"

كما أن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب سيدرس ملف المشاركة فى السوبر المصري الجديد خلال الاجتماع.

الزمالك يلتقي أبو سليم 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري.

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