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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب يكشف لـ صدى البلد حقوق أوسوريو وموقف الزمالك تجاهه

حسين لبيب رئيس نادي
حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

كشف حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، عن موقف النادي تجاه خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للقلعة البيضاء ومصير مستحقاته المتأخرة والمتمثلة في 3 أشهر راتب وشهرين شرط جزائي بعد قرار إقالته.

وقال لبيب في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، إن المجلس سيعقد غدا الثلاثاء في الثانية ظهرا اجتماعا مع أوسوريو لتسوية مستحقاته المتأخرة ، وأن نادي الزمالك بقيمته واسمه التاريخي يحترم حقوق الاخرين.

أوسوريو في اتحاد الكرة 

وكان وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والمتحدث الرسمي عن الجبلاية، كشف عن تفاصيل جلسة خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة ، واللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وأكد العطار في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : أن المدير الفني السابق للقلعة البيضاء لم يحضر إلى اتحاد الكرة لكي يشكو الزمالك ، لكنه حضر لمناقشة وضعه حاليا وحفظ حقوقه في التعاقد مع النادي المنصوص عليها ، ومعرفة خطواته القادمة في حالة عدم سداد الزمالك لمستحقاته.

وأضاف ، أن هناك جلسة غدا الثلاثاء بين أوسوريو ومجلس الزمالك لإنهاء جميع التفاصيل بعد قرار إقالته وطريقة سداد الشرط الجزائي المنصوص عليه بجانب مستحقاته المتأخرة ، مؤكدا أن المدرب لم يشكو النادي بل على العكس احترم موقف المجلس الجديد في قراراتهم.

في سياق متصل اكد مصدر في نادي الزمالك أن راتب أوسوريو شهريا يقدر بنحو 90 ألف دولار، وبالتالي إجمالي مستحقاته لدى القلعة البيضاء تقدر بـ450 ألف دولار.

تدريبات الزمالك

على جانب اخر قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض التدريب غدا على فترتين، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الفريق الفترة التدريبية الأولى في التاسعة صباحا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، على أن يخوض الفريق الفترة الثانية من التدريبات في الثالثة عصراً.

ويحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بشكل أفضل قبل مباريات بطولة كأس الكونفدرالية، وعلاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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