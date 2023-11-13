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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب جديد على رادار النادي الأهلي.. فرج عامر يكشف التفاصيل

صدى البلد

اعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن مفاجأة ساره لجماهير النادي الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب فرج عامر : بلال مظهر عبد الرحمن الذي تحدثت عنه أمس على رادار  النادي الأهلي.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل أمام الجونة بهدف لكل منهما ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبرغم توديع الأهلي لبطولة السوبر الإفريقي في نسخته الأولى بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في الذهاب والتعادل السلبي في الإياب إلا أن المارد الأحمر حصد مكافآة مالية ضخمة لوصوله لدور نصف النهائي.

وبلغت القيمة المالية للفائز بلقب البطولة وهو صن داونز الجنوب إفريقي ، بعد تغلبه على الوداد المغربي 4 ملايين دولار ، فيما حصل صاحب المركز الثاني على 2 مليون و800 الف دولار.

أما الأهلي والترجي ، واللذان ودعا البطولة من دور نصف النهائي يحصل كل منهما على مليون و700 ألف دولار.

المهندس فرج عامر أرقام بلال مظهر بلال مظهر عبد الرحمن

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