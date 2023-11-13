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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: إنشاء مجمع لصناعة السيارات يلبي الاستهلاك المحلي ويحد من الاستيراد

النائب عزيز سابق،
النائب عزيز سابق، عضو مجلس النواب

قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي يوجه اهتمام ودعم غير مسبوق لقطاع الصناعة بإعتبار هذا القطاع قاطرة التنمية الحقيقية، معقبا “ نشهد خطوات جادة من الحكومة للإرتقاء بمستوى التصنيع المحلي بتوجيهات من الرئيس”.

وأضاف “ سابق” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع صناعة السيارات باستثمارات 240 مليون دولار، تأتي في إطار تنفيذ أهداف خطة توطين الصناعة المحلية لا سيما السيارات، حيث تسهم هذه الجهود في تعظيم نسبة المكون المحلي وليس الإكتفاء فقط بالتجميع كما كان الأمر بالسابق، معقبا “ لدينا خبرات وكفاءات مصرية قادرية علي الابتكار والانتاج ولعل أبرزهم هيئة التصنيع العربية ”.

وأشار عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلي أن وجود تعاون مع شركة “ فولكس فاجن” فيما يتعلق بالجانب الفنى للعمليات الصناعية، تدعم طرح منتج قوى بالأسواق يلبي احتياجات الاستهلاك المحلي وبالتالي الحد من استيراد السيارات ومن ثم توفير مبالغ طائلة من النقد الأجنبي وتوجيه للملفات الأكثر استحقاقا.

وأختتم النائب حديثه، قائلا “ مكاسب إقتصادية عدة سنحصل عليها من إنشاء هذا المصنع منها توفير فرص عمل للشباب وفتح أسواق كبري لمصر في مختلف الدول”.

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وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية لدراسة التعاون الاستراتيجي بشأن إنشاء "مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد EPAZ"،  بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، وشركة "فولكس فاجن" أفريقيا، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.


وقّع الاتفاقية كلٌ مِن  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سُليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية،  ومارتينا بينا، العضو المنتدب ورئيس مجموعة فولكس فاجن أفريقيا.

 وتستهدف الاتفاقية تعاون الأطراف معًا لتطوير دراسة جدوى تتعلق بإنشاء "مجمع صناعة السيارات المشترك في شرق بورسعيد "، ومن شأن ذلك المشروع توفير ٢١٠٠ فرصة عمل مباشرة، بخلاف ما يزيد على ٤٠٠٠ فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية، وكذا جذب استثمارات بحوالي ٢٤٠ مليون دولار.

وبموجب الاتفاقية، تتعاون الأطراف المشاركة وهي: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، بالتشاور والتنسيق مع شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية لضمان تعيين استشاريين أكفاء في دراسة الجدوى لإجراء الدراسات الأولية، فيما تختص شركة شرق بورسعيد للتنمية بالتنسيق فنيًا مع جميع الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية، كما تختص "فولكس فاجن" بتقديم التعاون الفني بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP).

وأكّد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز توطين صناعة السيارات داخل أراضيها، وهو ما عكسه الإعلان الرسمي عن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) في يونيو 2022، والذي يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة المحلية وزيادة حجم الإنتاج وتعزيز الاستثمار وتحسين معايير الانبعاثات في قطاع السيارات، ومن ثمّ إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ بغرض تنظيم التنفيذ الفعال لبرنامج (AIDP).

 

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