لو هتغير محل اقامتك.. تعرف على خطوات نقل التليفون الأرضي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن اجراءات نقل التليفون الأرضي في حالة رغبة عميل الشركة المصرية للاتصالات في نقل ملكية التليفون الأرضي منه أو إليه، وفق الشروط التي يجب اتباعها .

ويوضح صدى البلد في خطوات كيفية نقل اجراءات التليفون الأرضي من مكان إلى أخر:

كشفت المصرية للاتصالات we إجراءات نقل التليفون الأرضي من مكان لآخري بناءً على طلب عملاء المصرية للاتصالات we التى ينتقلون من سكن لآخر، بجانب الرسوم المحددة.

إليكم خطوات نقل التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات we على النحو الآتي:

التوجه إلى قسم العقود في السنترال المراد نقل الخط فيه.

الأوراق المطلوبة ( البطاقة الشخصية و عقد الملكية أو الايجار للمكان الجديد ) لو المالك بنفسه هيقدم الطلب، وفي حالة شخص مفوض الاوراق المطلوبة ​البطاقة الشخصية + عقد الملكية أو الإيجار للمكان الجديد + توكيل رسمي.

رسوم نقل الخط من المصرية للاتصالات

رسوم النقل 55 جنيه تضاف لأقرب فاتورة

مدة النقل خلال أسبوعين في حالة عدم وجود مشكلة فنية تعوق النقل.

نقل التليفون الأرضي من مكان لآخر

ويمكن لعميل المصرية للاتصالات نقل التليفون الأرضي من وحدة سكنية إلى وحدة أخرى مع الاحتفاظ برقم الهاتف من خلال اتباع اجراءات النقل ، من خلال الخطوات التالية:

1- الذهاب إلى قسم العقود بالسنترال التابع له الوحدة السكنية الجديدة.

2- صورة بطاقة العميل.

3- إحضار توكيل في حالة عدم ذهاب العميل شخصيًا للسنترال.

4- سداد الفواتير المستحقة على خط التليفون الأرضي.

وبعد اتباع اجراءات نقل التليفون الاراضى المذكورة يتم نقل الخط في مدة أسبوع إذا كانت الوحدة السكنية الجديدة للعميل تتبع السنترال نفسه، أو لمدة أسبوعين إذا كانت الوحدة السكنية الجديدة لا تتبع السنترال التابع له الوحدة السكنية القديمة.

إجراءات نقل ملكية الخط الأرضي

ويمكن نقل ملكية خط التليفون الأرضي من شخص إلى آخر من خلال اتباع الإجراءات التالية:

1- الذهاب إلى مكتب العلاقات التجارية بالسنترال التابعة له الوحدة السكنية.

2- استيفاء بيانات استمارة تحويل خط التليفون إلى شخص آخر.

3- دفع الفواتير المستحقة على الخط المراد تغيير ملكيته.

4- دفع رسوم نقل ملكية خط التليفون الأرضي 150 جنيهًا.

تكلفة نقل تليفون أرضي

ولكي يتم الانتهاء من اجراءات نقل التليفون الارضى يجب دفع رسوم عملية النقل وهي 150 جنيهًا، في السنترال التابع له الوحدة السكنية التي بها التليفون الأرضي.

تكلفة تركيب خط تليفون أرضي

وتبلغ تكلفة تركيب خط تليفون أرضي 150 جنيهًا غير شاملة الدمغة والضريبة، إذ تبلغ قيمة الدمغات 8 جنيهات، و2.9 جنيه لكل ورقة، بالإضافة إلى الضريبة التي تبلغ 14%.

وتشمل تكلفة تركيب خط أرضي مصاريف طلب الحصول على خط تليفون أرضي والتركيب والتعاقد، ويشمل ذلك اشتراك 3 شهور وإظهار رقم الطالب.

وفيما يتعلق بعملية نقل التليفون من مكان لآخر، فإنه يمكن للعميل نقل خط التليفون الأرضي الخاص به من مسكنه الحالي إلى مسكنه الجديد مع الاحتفاظ بنفس الرقم إذا كان المسكن الجديد تابعًا لنفس السنترال المنقول منه.

وتتم عملية نقل التليفون من خلال توجه العميل إلى قسم العقود بالسنترال المراد النقل إليه مع إحضار صورة البطاقة للعميل أو وكيله مع إحضار التوكيل مع سداد كافة الفواتير ويتم النقل خلال أسبوع إذا كان النقل بنفس السنترال أو خلال أسبوعين إذا كان النقل لسنترال آخر وتضاف رسوم النقل إلى أقرب فاتورة وهي ٥٥ جنيها أو ٦ جنيهات إذا كان النقل من شقة لأخرى بنفس العقار

الشروط والأحكام:

عند التعاقد على خط أرضي منزلي جديد ستحصل على باقة" WE أرضي 20" كباقة أساسية على الخط الأرضي والتي تحتوي على 120 دقيقة أرضي لشبكة وي شهريا ً بالإضافة إلى اشتراك الخط المنزلي وخدمتي إظهار رقم الطالب والتتبع وذلك مقابل قيمة اشتراك 20 جنيه شهريا ً.

يتم إضافة خدمة إظهار رقم الطالب تلقائيا عند التعاقد على الخط المنزلي الجديد بدون أي مصاريف إضافية ويمكنك إلغائها في حالة عدم احتياجك لها.

إشتراك الباقه شامل إشتراك الخط الأرضي.

تطبق جميع الشروط والأحكام الخاصة بباقات WE أرضي 20.

فروع WE

خدمة العملاء 111

الموقع الإلكتروني www.te.eg

خطوات التقديم على خط تليفون أرضي 2023

1- تبدأ خطوات التقديم على خط تليفون أرضي 2023، بالتوجه إلى السنترال القريب منك، والحصول على استمارة طلب تعاقد.

2- يملأ الراغب في التقديم على خط تليفون أرضي 2023 استمارة طلب التعاقد على تليفون أرضي جديد.

3- إرفاق استمارة طلب التعاقد بالأوراق المطلوبة للتقديم على خط تليفون أرضي 2023، وهي «صورة بطاقة رقم قومي سارية أو جواز السفر، أو رخصة قيادة، وعقد ملكية أو عقد إيجار العقار المراد تركيب الخط الأرضي به، وإيصال غاز، أو مياه، أو كهرباء حديث للعقار، وصورة التوكيل في حالة كان المتقدم ينوب عن مالك أو مستأجر العقار، وإذا سبق وجود خط أرضي في نفس المكان، يتم تقديم صورة من آخر فاتورة مسددة».

4- بعد ذلك يتم بحث الإمكانية الفنية للتعاقد على التليفون المنزلي.

5- عقب إنهاء إجراءات التعاقد، يجب الاحتفاظ بصورة من العقد، وتقديمه لقسم التركيبات.