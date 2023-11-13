عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خصومات بالجملة ومصير المدرب | تعرف على قرارات مجلس إدارة الزمالك

حسين لبيب
حسين لبيب

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في اجتماعه اليوم الاثنين ، عدة قرارات بشأن ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بعد التحقيق معهم. 

 

قرارات حاسمة من نادي الزمالك

وقرر المجلس خصم 25 % من إجمالي مستحقات أحمد فتوح ، و20 % خصم من مستحقات محمد صبحي و15% لمصطفى الزناري.

وارجأ مجلس حسين لبيب حسم ملف المدير الفني الجديد ، واعتبروا الاجتماع ممتد لحين دراسة جميع السير الذاتية المعروضة على القلعة البيضاء واختيار الأنسب للفريق.

خصم 25% من عقده.. قرار حاسم في الزمالك بشأن أحمد فتوح

الزمالك يحسم الأمر..لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب مقابلة أمير مرتضى|القصة كاملة

- إخطار اللاعبين واتحاد الكرة بالقرار، واستمرار القرار السابق بعرضهم للبيع.

- إنشاء مؤسسة خيرية تابعة لنادي الزمالك تتولى تقديم الدعم والرعاية لكافة قدامى اللاعبين والعاملين بالنادي بما يليق بهم، وتفويض الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق باتخاذ الخطوات التنفيذية.

- سبق إخطار المدرب خوان كارلوس أوسوريو بتوجيه الشكر له وإنهاء عقده وفقاً للإجراءات المقررة، وتم دعوته للحضور لتسوية مستحقاته ولم يحضر ، ولذلك تم إخطاره عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم وتحديد موعد معه الثلاثاء بالمشرفين على الكرة من أجل هذا الأمر.


- سحب قرار مجلس الإدارة الصادر بالجلسة العادية رقم 20  بتاريخ 18-4-2023 الممتدة بتاريخ 27-4-2023 في الموضوع رقم 1 فيما تضمنه منح السيد الأستاذ مرتضى منصور رئيس النادي السابق الرئاسة الشرفية وتخصيص مكتب له وتشكيل لجنة عليا للاشتراكات والشؤون القانونية برئاسته وتفويضه في اختصاصتها وما يترتب على ذلك من أثار.

- التأكيد على مخاطبة السيد الأستاذ مرتضى منصور رئيس النادي السابق بتكليف من يلزم لاستلام ما يكون له من متعلقات شخصية بالنادي.

- الموافقة على الاشتراك في بطولة السوبر المصري لكرة اليد التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة اليد بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي لكرة اليد في الفترة من ٧ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ بدولة الإمارات العربية المتحدة.


- تم تشكيل لجنة من الخبراء لوضع مشروع متكامل للهيكلة الإدارية بالنادي تعرض على المجلس خلال شهر.

- الموافقة على تعيين رؤساء الأجهزة الفنية لكافة الألعاب بالنادي على أن يتم عرض التشكيلات الكاملة للأجهزة في الاجتماع القادم.

 

 

 

تدريب الزمالك

على جانب آخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض التدريب غدا على فترتين، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الفريق الفترة التدريبية الأولى في التاسعة صباحا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، على أن يخوض الفريق الفترة الثانية من التدريبات في الثالثة عصراً.

ويحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بشكل أفضل قبل مباريات بطولة كأس الكونفدرالية، وعلاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

نادي الزمالك الزمالك حسين لبيب أحمد فتوح محمد صبحي مصطفى الزناري قرارات حاسمة من نادي الزمالك معتمد جمال أبو سليم الليبي الكونفدرالية الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

مبررات واهية .. الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة ..ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة

خصومات بالجملة ومصير المدرب | تعرف على قرارات مجلس إدارة الزمالك

مصر تودع أزمة انقطاع الكهرباء.. وهذا ما فعلته الحكومة بشأن الغاز والمازوت

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. 3 لقاءات سر قصة الحب بينهما

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

الزمالك يحسم الأمر..لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب مقابلة أمير مرتضى|القصة كاملة

موضوعات متعلقة

خصم 25% من عقده.. قرار حاسم في الزمالك بشأن أحمد فتوح

الزمالك يحسم الأمر..لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب مقابلة أمير مرتضى|القصة كاملة

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

حسين لبيب يكشف لـ صدى البلد حقوق أوسوريو وموقف الزمالك تجاهه

ترشيحاتنا

محمد صلاح ولا مين.. ريال مدريد يستعد لخطف نجم ليفربول

سحب الرئاسة الشرفية للزمالك من مرتضى منصور | تفاصيل

يسعون لبطولات زائفة.. العدل والمصري الديمقراطي يجمدان نشاطهما بالحركة المدنية

حقيقة صفقة الأسرى بين حماس وجيش الاحتلال.. إبراهيم الدراوي يوضح

الاتحاد السكندري: مابولولو ثروة قومية ولن نفرط في خدماته

مصر تدين قصف إسرائيل مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

أنهى حياة أكثر من 100 متظاهر.. ذكرى انتفاضة المصريين ضد الحكومة وبريطانيا

بفستان ملفت.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نضارة وحيوية.. تعرف على فوائد الثلج للبشرة

فيديو

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المساعدات تتوافد لغزة عبر مصر .. 4 طائرات وسفينة تركية تصل العريش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ