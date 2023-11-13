خصومات بالجملة ومصير المدرب | تعرف على قرارات مجلس إدارة الزمالك

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في اجتماعه اليوم الاثنين ، عدة قرارات بشأن ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بعد التحقيق معهم.

قرارات حاسمة من نادي الزمالك

وقرر المجلس خصم 25 % من إجمالي مستحقات أحمد فتوح ، و20 % خصم من مستحقات محمد صبحي و15% لمصطفى الزناري.

وارجأ مجلس حسين لبيب حسم ملف المدير الفني الجديد ، واعتبروا الاجتماع ممتد لحين دراسة جميع السير الذاتية المعروضة على القلعة البيضاء واختيار الأنسب للفريق.

- إخطار اللاعبين واتحاد الكرة بالقرار، واستمرار القرار السابق بعرضهم للبيع.

- إنشاء مؤسسة خيرية تابعة لنادي الزمالك تتولى تقديم الدعم والرعاية لكافة قدامى اللاعبين والعاملين بالنادي بما يليق بهم، وتفويض الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق باتخاذ الخطوات التنفيذية.

- سبق إخطار المدرب خوان كارلوس أوسوريو بتوجيه الشكر له وإنهاء عقده وفقاً للإجراءات المقررة، وتم دعوته للحضور لتسوية مستحقاته ولم يحضر ، ولذلك تم إخطاره عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم وتحديد موعد معه الثلاثاء بالمشرفين على الكرة من أجل هذا الأمر.



- سحب قرار مجلس الإدارة الصادر بالجلسة العادية رقم 20 بتاريخ 18-4-2023 الممتدة بتاريخ 27-4-2023 في الموضوع رقم 1 فيما تضمنه منح السيد الأستاذ مرتضى منصور رئيس النادي السابق الرئاسة الشرفية وتخصيص مكتب له وتشكيل لجنة عليا للاشتراكات والشؤون القانونية برئاسته وتفويضه في اختصاصتها وما يترتب على ذلك من أثار.

- التأكيد على مخاطبة السيد الأستاذ مرتضى منصور رئيس النادي السابق بتكليف من يلزم لاستلام ما يكون له من متعلقات شخصية بالنادي.

- الموافقة على الاشتراك في بطولة السوبر المصري لكرة اليد التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة اليد بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي لكرة اليد في الفترة من ٧ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ بدولة الإمارات العربية المتحدة.



- تم تشكيل لجنة من الخبراء لوضع مشروع متكامل للهيكلة الإدارية بالنادي تعرض على المجلس خلال شهر.

- الموافقة على تعيين رؤساء الأجهزة الفنية لكافة الألعاب بالنادي على أن يتم عرض التشكيلات الكاملة للأجهزة في الاجتماع القادم.

تدريب الزمالك

على جانب آخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض التدريب غدا على فترتين، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الفريق الفترة التدريبية الأولى في التاسعة صباحا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، على أن يخوض الفريق الفترة الثانية من التدريبات في الثالثة عصراً.

ويحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بشكل أفضل قبل مباريات بطولة كأس الكونفدرالية، وعلاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.