رجال الأعمال الأفارقة: حجم التجارة في أفريقيا مع العالم تتخطى تريليون و100 مليار دولار

كشف الدكتور يسرى الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، حجم الاهتمام المصري بعلاقتها مع الدول الافريقية خلال العشر سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية عملت بشكل يرسخ العمل مع القارة وعودة مصر للعمل مع القارة من خلال لقاءات ثنائية ومؤتمرات وتنظيم معارض دولية.



وأضاف يسرى الشرقاوى، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن جميع النشاطات التى عملتها مصر هى أدوات ساعدت فى توحيد الرؤى مع الجانب الافريقى، مشيرا إلى أن المعرض الأفريقى للتجارة البينية يراعى البنك الافريقى ومصر استطاعت فى هذه النسخة تضم 1200 عرض بـ30 دولة افريقية.

وتابع أن الزائرين بالمعرض الأفريقى للتجارة البينية حضر منهم 9 آلاف أفريقى، فضلا عن العديد من البرامج المكثفة والمؤتمرات البينية، لافتا إلى أن حجم التجارة فى افريقيا مع العالم تتخطى تريليون و100 مليار دولار.