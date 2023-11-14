قتلوه واخفوا جثته.. ضباط يستخرجون جثة أمريكي دفن دون علم عائلته

في واقعة صادمة، تم استخراج جثة رجل من ولاية ميسيسيبي الأمريكية، توفي بعد أن صدمته سيارة شرطة يقودها ضابط خارج الخدمة، بعد أشهر من فشل المسؤولين في إخطار عائلته بوفاته.

ووفقا لموقع “وان نيوز”، فسر هذا الحادث محامي الحقوق المدنية بن كرومب والقادة المحليون وأفراد عائلة ديكستر، وقالوا في مؤتمر إنهم أجروا تشريحا لجثة الرجل.

وبعد استخراج الجثة سيتم إقامة جنازة مناسبة، وأخرجت عائلته الرفات وقالوا إن المسؤولين فشلوا في احترام الوقت المتفق عليه الذي وافق عليه محامي المقاطعة لاستخراج الجثة.

وقالت والدة ديكستر ويد، وتدعى بيترستن ويد: “الآن، أسألكم، هل يمكنني إخراج طفلي من القبر ومحاولة الحصول على بعض السلام، لم أتمكن حتى من رؤيته يخرج من الأرض”.

وأضافت أفراد عائلة ديكستر ويد ومحاموه وشهود آخرون إنهم لم يتمكنوا من عملية استخراج الجثة، وفي رسالة، اطلعت وكالة أسوشيتد برس على نسخة منها، قال توني جايلور، محامي مجلس مقاطعة هيندز،إنه سيتم استخراج الجثة في الساعة 11.30 صباحًا.

قال رونالد مور، من الكنيسة إنه وصل إلى مقبرة الفقراء لكن المسؤولين أخبروه أن الجثة قد اختفت بالفعل، ثم قيل له أن الجثة ربما لا تزال هناك. لكن مور وعائلة ديكستر ويد والمحامين لم يروا الجثة إلا بعد ساعات، بعد أن تم استخراجها بالفعل.