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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رائحة كريهة كشفت الكارثة.. القصة الكاملة للعثور على جثة متعفنة بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رائحة كريهة للغاية انبعثت من داخل إحدى أشهر الحدائق العريقة بمحافظة الإسكندرية، كشفت عن كارثة حيث تبين وجود جثة متعفنة لشاب في مقتبل العمر.

كثفت أجهزة الأمن بالإسكندرية من تحرياتها، لكشف غموض العثور على جثة شاب في حالة تعفن داخل حديقة الشلالات بمنطقة باب شرقي  تم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وانتداب طبيب شرعي للكشف عن سبب الوفاة.

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وكان قسم شرطة باب شرقي، تلقى بلاغا من انبعاث رائحة كريهة من داخل حديقة الشلالات بدائرة القسم، وأفادت التحريات، أنه فور ورود البلاغ انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة باب شرقي إلى موقع الحادث، حيث صدور الرائحة الكريهة من داخل حديقة الشلالات بدائرة القسم، وتم التوصل إلى أن سبب صدور الرائحة هو وجود جثة في حالة تعفن تام.

تم استخراج الجثة ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق لمعرفة هوية الجثة ونوعها وسبب الوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

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