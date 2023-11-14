محلل اقتصادي: مصر سعت لوجود منطقة تجارة حرة تريط بين دول القارة

أكد أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، أن مصر ليست بمعزل عن دول القارة الافريقية، مشيرا إلى ان التكامل الاقتصادى وحركة التجارة موجودة بين دول القارة الافريقية، ولكنها في حاجة إلى تكامل.

وقال أحمد أبو علي، خلال لقاء له لبرنامج “ًصباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فاتن عبد المعبود”، أن حجم الإستثمارات والتجارة الحرة وصلت بين دول القارة الأفريقية إلى 228 مليار دولار.

منطقة تجارة حرة

وتابع الباحث والمحلل الاقتصادي، أن مصر استعادت ريادتها السياسية مع دول القارة الإفريقية وسعت لوجود منطقة تجارة حرة تريط بين دول القارة.