عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج

محافظ الفيوم ومدير
محافظ الفيوم ومدير الامن أثناء اجراء قرعة الحج

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج لعام 1445 هجرية – 2024 ميلادية، والتى نظمتها مديرية أمن الفيوم، بنادي قارون الرياضي، تحت إشراف وزارة الداخلية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عمرو رضا مساعد مدير أمن الفيوم للشئون المالية والإدارية، والمستشار محمود عبدالتواب رئيس مجلس إدارة نادي قارون الرياضي، نائب رئيس قضايا الدولة، والعقيد محمد إبراهيم رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الفيوم، والشيخ محمود حسانين مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، والشيخ علاء محمود عبدالوهاب مدير عام شئون الإدارات بمديرية الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وحشد من المتقدمين لحج القرعة وذويهم.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعقب ذلك أجريت وقائع القرعة العلنية عن طريق الحاسب الآلي، لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين المتقدمين، وكانت الأولوية فيها للذين لم يؤدوا الفريضة من قبل، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين للحج هذا العام عدد 811 مواطنًا ومواطنة على مستوى المحافظة، فاز من بينهم عدد 214 شخصًا لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، يمثلون حصة المحافظة المقررة، منهم عدد 6 كبار السن، وعدد 208 "للأقسام والمراكز".

وجاءت حصص الأقسام والمراكز بمختلف أنحاء المحافظة، موزعة على النحو التالي: عدد 57 لقسمي أول وثان الفيوم، وعدد 26 لمركز الفيوم والفيوم الجديدة، وعدد 35 فرصة لمركز إطسا، وعدد 20 لمركز طامية، وعدد 36 لمركزي سنورس وسنهور القبلية، وعدد 20  لمركز أبشواي، وعدد 14 لمركزي يوسف الصديق والشواشنة، بالإضافة إلى اختيار عدد 107 فرصة للاحتياطى، في حالة تخلف أي حاج من الأساسيين بالقرعة.

وعقب إجراء القرعة العلنية، قدم محافظ الفيوم، التهنئة للحجاج الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج لعام 1445هجرية، 2024 ميلادية، مطالباً إياهم بأن يكونوا واجهة مشرفة لمصر عامة وللفيوم بوجه خاص، والدعاء للغالية مصر بأن يحفظها الله قيادةً وشعباً من كل مكروهٍ وسوء.

 

محافظ الفيوم يكرم رئيس مركز ومدينة سنورس لبلوغه سن المعاش

 

 

 

 

عقب لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين..تسليم أجهزة كهربائية لإحدى السيدات الأولى بالرعاية

 

 

 

 

3c7d7255-9197-4544-b1c8-7b922356e155
3c7d7255-9197-4544-b1c8-7b922356e155
30b4eb24-10a9-4835-bac3-fb82788b927c
30b4eb24-10a9-4835-bac3-fb82788b927c
b2f4b399-ef91-4ea4-bb59-c9fc0fcb2a76
b2f4b399-ef91-4ea4-bb59-c9fc0fcb2a76
db29bb10-f753-4535-979b-9c271d9e8a96
db29bb10-f753-4535-979b-9c271d9e8a96
dddf94b7-44d8-4c51-9008-fee05fadfd9c
dddf94b7-44d8-4c51-9008-fee05fadfd9c
1a85cdd2-df54-4c27-b45a-41025473f3ca
1a85cdd2-df54-4c27-b45a-41025473f3ca
الفيوم اخبار الفيوم حجاج القرعة مدير الامن موسم الحج نادى قارون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

غزة تحرج قادة الغرب.. انقسامات وخلافات تجتاح أمريكا وفرنسا وبريطانيا

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر شديدة الخطورة فى مداهمة وكر مخدرات بأسيوط

ترشيحاتنا

صفارات الإنذار تدوي والدفاع الجوي يطلق الصواريخ.. ماذا يحدث في إيلات؟

رخصة القيادة 2024.. مشفرة بـ شريحة وتحمل نوع المركبة | صور

طعمه يجنن| مظاهرة حب لـ«بسكوت المدارس» على فيس بوك.. ومناشدات لإتاحته بالأسواق

كتائب القسام وسرايا القدس تستهدف جنود الاحتلال في مواقع مختلفة بغزة.. فيديو

آي صاغة: 475 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب منذ بداية حرب غزة

استبعد أحمد فتوح ومحمد صبحي من منتخب مصر .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل اختراق الفنانة نادية لطفي للحصار الإسرائيلي في بيروت لعلاج الجرحى

الداخلية تنظم لقاءات لطلبة المدارس لتعريفهم بمخاطر المخدرات.. صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

فيديو

معملتليش اعتبار.. نص اعترافات قاتل شقيقته في بورسعيد| فيديوجراف

شاهد من أهلها.. كاتب أمريكي يهاجم بلاده ويعلن تضامنه مع غزة |فيديوجراف

عاد من الموت .. خيري رمضان يكشف تفاصيل مثيرة بسبب دواء تخسيس/فيديوجراف

بأسماء الأطفال الشهداء| مغني راب أمريكي يتضامن مع غزة أثناء حفله.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ