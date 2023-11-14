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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

المركزي للنخيل يشارك في مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

صدى البلد

شارك المعمل المركزي للنخيل  في فعاليات مهرجان الجيزة للتمور  بناء علي تعليمات وزير الزراعة السيد القصير والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية  والذي أقيم بنادي الزراعيين.

وفي هذا الإطار  افتتح  اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقهما اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس جمال جبارى القائم بأعمال سفير اليمن بالقاهرة  ومحمد مجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمنى، مهرجان الجيزة للتمور بنادى الزراعيين بالدقى والذي  استمر لمدة يومين.

وقام  وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يرافقهما محافظ مطروح بزيارة  لجناح المعمل المركزي للنخيل واستمعا الي شرح من الدكتور عز الدين جادالله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل عن دور المعمل المركزي للنخيل في النهوض بالتمور المصري.

واشاد وزير  التنمية المحلية والمحافظين بمنتجات المعمل من الاعلاف والفحم النشط والياف السيليلوز ولب الورق وطلب ان يتم  بالواحات انشاء  وحدة لإنتاج الاعلاف من المخلفات وأوضح مدير المعمل انه جاري تنفيذ تلك الوحدة هناك وطلب المحافظ تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذ تلك الوحدة.

وأشاد وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة ومطروح  بالمنتجات والمعروضات الموجودة بمهرجان التمور والتي تمثل عدد من المحافظات والدول العربية، لافتا الى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بتطوير صناعة وانتاج التمور في مختلف المحافظات الرائدة في هذا المجال وعلي رأسها محافظتي الجيزة و مطروح والوادي الجديد بما يساهم في تعزيز انتاج مصر من التمور والاستمرار في اعتلاء مصر قمة الدول المنتجة والمصدرة للتمور في العالم.

كما أشادوا بالاهتمام الذي توليه الدولة بتعظيم عائد إنتاج التمور وتطوير تلك الصناعة والاستفادة من كل الأنواع والكميات المنتجة وتنوع مخرجاتها، بالإضافة إلى تحسين سلالات النخيل والحفاظ على المتميز منها.

كما قدم  وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح الشكر الي  محافظ الجيزة  علي استضافة مهرجان التمور والاهتمام بهذا المجال المهم، كما اشاد  بمشاركة مركز البحوث الزراعية ممثلا في المعمل المركزي للنخيل و مجلس الأعمال اليمني في المهرجان وعدد من الدول العربية التي تتميز بتلك الصناعة مثل اليمن والسودان.

ومن جانبه، أشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى أن المعرض يأتي فى إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم الصناعات المحلية ومنها زراعة النخيل وتجارة التمور.

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