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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علامات تحذيرية تكشف الإصابة بسرطان الفم.. احذروها

طرق فعالة لإكتشاف
طرق فعالة لإكتشاف سرطان الفم

يعتبر سرطان الفم، من انواع السرطانات التي تتطور سطح الشفاه أو الفم أو اللثة، ويقول نيل سيكا، طبيب الأسنان البريطاني، ان اكتشاف المبكر أمرًا أساسيا في الشفاء منه.

 

طرق فعالة لإكتشاف سرطان الفم

 

وأفاد سيكا بأن هناك العديد من العلامات التي تدل على الإصابة بسرطان الفم، وقد تظهر في مراحله المبكرة، وهي: تقرحات الفم التي لا تلتئم بعد فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، أو وجود كتل في الفم، أو تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة.

 

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وأضاف طبيب الأسنان، إلى أن الأعراض الأولية لسرطان الفم، والتي يمكن ان تتشابه مع امراض أخرى، وتشمل: صعوبة في البلع تستمر لبضعة أسابيع، أو ظهور بقع حمراء أو بيضاء في الفم، أو ارتخاء الأسنان لأي سبب غير مبرر، أو نزيف غير مبرر أو تنميل في الفم.

 

ونصح سيكا، أن العلامات والأعراض إذا كانت تقلقك أو كانت مستمرة، فيجب عليك زيارة طبيب أسنان لإجراء فحص طبي متخصص.

 

ويوصي سيكا، إذا كنت تعاني من أعراض مستمرة تشير إلى الإصابة بسرطان الفم، فقد تساعد فحوصات طبيب الأسنان المنتظمة أيضًا في تحديد العلامات التحذيرية مبكرًا.

 

طرق فعالة لإكتشاف سرطان الفم

 

وينصح طبيب الأسنان باتباع الخطوات البسيطة التالية لإكتشاف سرطان الفم، ومن أبرزها :

_ ارفع لسانك للأعلى وابحث عن أي تغيرات غير عادية في لون فمك، استخدم إصبع السبابة واضغط على طول أرضية فمك وأسفل لسانك لتستشعر أي تورم أو كتل أو تقرحات .

_ افتح فمك واسحب خديك إلى الخارج، ابحث عن أي بقع حمراء أو بيضاء على الجزء الداخلي من خديك، يمكنك أيضًا استخدام إصبع السبابة للتحقق من وجود تقرحات أو كتل أو ألم.

_ استخدم إصبعي الإبهام والسبابة داخل اللثة وخارجها، وحركهما ببطء حول فمك لتستشعر أي شيء غير عادي.

_ اسحب شفتك العليا للأعلى وشفتك السفلية للأسفل لتنظر داخل الفم بحثًا عن أي تقرحات أو تغيرات في اللون، استخدم إبهامك والسبابة لتتحسس حول شفتيك بحثًا عن أي كتل أو نتوءات.

- افحص وجهك، هل هناك أي تورم في وجهك أو فكك لم تلاحظه من قبل؟ هل يمكنك رؤية أي شامات أصبحت أكبر؟ مرر أصابعك على طول الفك على كلا الجانبين لتشعر بما إذا كان وجهك يبدو متناسقًا.

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