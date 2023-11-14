البعثة الأممية لحقوق الإنسان: تغيير بالرأي العام الغربي تجاه الانتهاكات في غزة

كشف هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، عن تطورات الأوضاع في غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال هيثم أبو سعيد في مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”: "الزيارات الأممية تستهدف توثيق المزيد من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

وأضاف هيثم أبو سعيد: "هناك حراكًا دبلوماسيًا للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي بشأن الأوضاع في قطاع غزة".

وتابع: "هناك تغييرًا في الرأي العام الغربي تجاه ما يحدث في غزة من انتهاكات ترتكبها إسرائيل، بسبب تحرك الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي والمسؤولين الأمميين.

وتابع: "جميع الأطراف الفاعلة الآن تبذل جهودًا لتنفيذ مطلب الأمين العام للأمم المتحدة، بالوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة".