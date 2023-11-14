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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بتجدد غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في غزة .

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية، إن طائرات الاحتلال شنت غارة على منطقة بلوك1 في معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم  وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، إن الحصار الإسرائيلي على مجمع الشفاء يشتد يوما بعد آخر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة في تصريحات صحفية: "لقد فقدنا أعدادا كبيرة من الأطفال الخدج والمرضى والجرحى بسبب الحصار الإسرائيلي على مجمع الشفاء".

وأضاف القدرة أنه تم دفن نحو 82 شهيدا في مقبرة جماعية تم حفرها داخل مجمع الشفاء بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي.

كما أشار المتحدث إلى أنه تم فقد كل الخدمات الطبية التي تعتمد على الكهرباء في مجمع الشفاء في غزة.

طياران الاحتلال الإسرائيلي غارات غزة معسكر جباليا وزارة الصحة الفلسطينية مجمع الشفاء

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