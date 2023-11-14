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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة على مخيم الشاطئ في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة علي مخيم الشاطئ في غزة

قال قائد الفرقة 162 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيتسيك كوهين، إن الجيش الإسرائيلي سيطر في الساعات الأخيرة على مخيم الشاطئ في مدينة غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، صرح كوهين، بأن “القوات تقوم بتفكيك مراكز حماس وقدراتها التي بنتها المنظمة على مدى سنوات”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن التوقفات الإنسانية في شمال قطاع غزة ستستمر اليوم لتمكين الفلسطينيين من الإخلاء نحو الجنوب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي على موقع التواصل الاجتماعي "اكس X" إن طريق صلاح الدين سيكون مفتوحا للحركة الجنوبية لما مجموعه سبع ساعات اليوم، بين الساعة 9 صباحا والساعة 4 مساء.

وتابع: "في ضوء القتال الدائر في منطقة الشاطئ كل من لم يستطع الخروج من المنطقة والانتقال الى المنطقة الآمنة، فإن جيش الدفاع يناشدكم التوجه من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساء الى شارع يوسف العظمة وبعده الى شارع صلاح الدين ومن هناك إلى جنوب وادي غزة".

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وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقوم بـ "توقفات تكتيكية في الأنشطة العسكرية" في أحياء مدينة غزة في دراج وتفتاح بين الساعة 10 صباحا والساعة 2 مساء، حتى يتمكن الفلسطينيون من الوصول إلى الممر الإنساني لإجلاء الجنوب.

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