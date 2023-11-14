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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا: الوفاء بـ 39% فقط من الاحتياجات الغذائية للنازحين في غزة

أرشيفية
أرشيفية

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، أنها لا تستطيع حاليا الوفاء إلا بـ39% فقط من الاحتياجات الغذائية للنازحين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال الدكتور عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة (أونروا) إن الأوضاع تتدهور في مختلف قطاع غزة.

أوضح أبو حسنة في تصريحات صحفية أن مياه الشرب غير متوفرة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المواطنين يشربون من "الآبار" مباشرةً والتي تعتبر مياها ملوثة، كما أن هذه المياه لن يستطيع أحد نقلها إلى 800 ألف نازح فلسطيني.

لفت إلى أن "أهالي غزة يتعرضون لمجاعة شديدة، ويتعرضون للتعطيش، وأنهم إذا لم يموتوا من القصف والتدمير، سيموتون من العطش والجوع والأوبئة".

وكان مفوض "الأونروا" أعلن أنه خلال اليومين القادمين، ستتوقف عمليات الإغاثة التي تنفذها "الأونروا"، كما تتوقف محطات تحلية المياه والصرف الصحي والمخابز والمستشفيات.

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