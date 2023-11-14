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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الجهاد الإسلامي بشأن وضع واشنطن زعيم الحركة على قوائم الإرهاب

الجهاد الإسلامي
الجهاد الإسلامي

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن إدراج الولايات المتحدة الأمريكية عددا من قادة الحركة على قوائم العقوبات، يعد استمرارا للاصطفاف إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الجهاد الإسلامي في بيان لها، أن إدراج واشنطن لمؤسسة تقدم مساعدات للجرحى والأسرى يعد دليلا على الحصار الأمريكي المفروض على الشعب الفلسطيني.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فرض عقوبات على 6 أشخاص من حركة حماس، كما وضعت واشنطن أكرم العجوري زعيم حركة الجهاد الإسلامي على قوائم الإرهاب.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن: "أدرجنا أكرم العجوري في قائمة الإرهاب الدولية باعتباره زعيما لحركة الجهاد الإسلامي".

وأضاف بلينكن أن إيران دربت مقاتلي الجهاد الإسلامي على إنتاج وتطوير الصواريخ وسهلت الدعم المالي لهم.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا والولايات المتحدة أعلنتا عقوبات استهدفت 6 من قادة حماس ومموليها لعرقلة عمليات حركة المقاومة في غزة وأماكن أخرى.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية البريطانية، وضعت بريطانيا والولايات المتحدة 4 من كبار قادة حماس و2 من مموليها بحظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة، وهم:

  • يحيى السنوار، القيادي البارز في حركة حماس والزعيم السياسي للحركة في غزة.
  • محمد ضيف القيادي البارز في حركة حماس وقائد كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، والذي أعلن عن هجمات أكتوبر 2023.
  • مروان عيسى القيادي البارز في حماس ونائب قائد كتائب القسام.
  • موسى دودين، مسؤول حماس في الضفة الغربية، الذي قام بشراء أسلحة للحركة.
  • عبد الباسط حمزة، أحد ممولي حماس المقيم في السودان.
  • نبيل شومان، الذي قام بتحويل الأموال إلى حماس من خلال صرف العملات الخاص به في لبنان.

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