أول تعليق من الجهاد الإسلامي بشأن وضع واشنطن زعيم الحركة على قوائم الإرهاب

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن إدراج الولايات المتحدة الأمريكية عددا من قادة الحركة على قوائم العقوبات، يعد استمرارا للاصطفاف إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الجهاد الإسلامي في بيان لها، أن إدراج واشنطن لمؤسسة تقدم مساعدات للجرحى والأسرى يعد دليلا على الحصار الأمريكي المفروض على الشعب الفلسطيني.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فرض عقوبات على 6 أشخاص من حركة حماس، كما وضعت واشنطن أكرم العجوري زعيم حركة الجهاد الإسلامي على قوائم الإرهاب.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن: "أدرجنا أكرم العجوري في قائمة الإرهاب الدولية باعتباره زعيما لحركة الجهاد الإسلامي".

وأضاف بلينكن أن إيران دربت مقاتلي الجهاد الإسلامي على إنتاج وتطوير الصواريخ وسهلت الدعم المالي لهم.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا والولايات المتحدة أعلنتا عقوبات استهدفت 6 من قادة حماس ومموليها لعرقلة عمليات حركة المقاومة في غزة وأماكن أخرى.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية البريطانية، وضعت بريطانيا والولايات المتحدة 4 من كبار قادة حماس و2 من مموليها بحظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة، وهم: