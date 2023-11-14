بريطانيا تعلن فرض عقوبات على 6 من قادة حماس بغزة

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها فرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات استهدفت 6 من قادة حماس ومموليها لعرقلة عمليات حركة المقاومة في غزة وأماكن أخرى.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية البريطانية، فقد وضعت بريطانيا والولايات المتحدة 4 من كبار قادة حماس و2 من مموليها بحظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: "سنواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لنا لعرقلة نشاط حركة حماس، وذلك بالعمل مع الولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين، مما يزيد من صعوبة عملهم وعزلهم على المسرح العالمي".

وبحسب بيان الخارجية البريطانية، فإن الأشخاص الـ 6 المعاقبين هم:

يحيى السنوار، القيادي البارز في حركة حماس والزعيم السياسي للحركة في غزة.

محمد ضيف القيادي البارز في حركة حماس وقائد كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، والذي أعلن عن هجمات أكتوبر 2023.

مروان عيسى القيادي البارز في حماس ونائب قائد كتائب القسام.

موسى دودين، مسؤول حماس في الضفة الغربية، الذي قام بشراء أسلحة للحركة.

عبد الباسط حمزة، أحد ممولي حماس المقيم في السودان، ويمتلك شبكة من الشركات التي تقوم بغسل الأموال والمتاجرة بالعملة من أجل تمويل حماس.

نبيل شومان، الذي قام بتحويل الأموال إلى حماس من خلال صرف العملات الخاص به في لبنان.

كما كرر البيان دعم حكومة البريطانية لـ الهدنات الإنسانية للسماح بوصول المزيد من المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة.

ومن جانبها، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أكرم العجوري، زعيم الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، على أنه إرهابي عالمي محدد بشكل خاص.

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مسؤولين رئيسيين في حماس والآليات التي تقدم بها إيران الدعم لـ حركة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.