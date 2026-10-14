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بعد سلسلة اعتراضات جوية.. الدفاع المدني السعودي يُعلن زوال الخطر عن عدة مدن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد سلسلة اعتراضات جوية.. الدفاع المدني السعودي يُعلن زوال الخطر عن عدة مدن

اعتراض صواريخ، صورة أرشيفية
اعتراض صواريخ، صورة أرشيفية
خاطر عبادة

أعلن الدفاع المدني السعودي، منذ قليل، عن زوال الخطر عن محافظتي وادي الدواسر والسليل، بعد تفعيل الإنذار المبكر جراء رصد صواريخ ومسيرات قادمة من اليمن.

كما أعلن لاحقاً إطلاق تنبيه بزوال الخطر عن مدينة الرياض، بعد سلسلة من الإنذارات والاعتراضات التي شهدتها العاصمة، وفقا لقناة العربية السعودية.

التحالف يعلن اعتراض صواريخ ومسيرات

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض مسيّرة في منطقة الرياض، واعتراض صاروخ كروز في المنطقة ذاتها.

وأكد التحالف في بيانات متتالية اعتراض مسيرتين في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية، واعتراض 3 صواريخ كروز في المنطقتين.

وأشار التحالف إلى سماع صوت اعتراض لتهديد جوي معادٍ في سماء الرياض، بالتزامن مع إطلاق إنذار بشأن تهديد جوي معادٍ في العاصمة.

اعتراض صواريخ في الظهران وحرض

وفي المنطقة الشرقية، أعلن التحالف اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة الظهران، مؤكداً سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض بمنطقة سكنية في الظهران وجارٍ مباشرة الموقع.

كما أعلن التحالف اعتراض صاروخ باليستي آخر أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه حرض.

تحالف دعم الشرعية في اليمن الدفاع المدني السعودي الرياض السعودية وادي الدواسر

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