الوقت يكاد ينفد.. تحذير عاجل من حماس للعائلات الإسرائيلية بسبب نتنياهو

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يطيل أمد الحرب لأسباب شخصية ولا يبالي بالإسرائيليين ولا بجنوده في الميدان.

رسالة للعائلات الإسرائيلية

وأضاف حمدان، في تصريحات صحفية: “نقول للعائلات الإسرائيلية اضغطوا على حكومة الانتهازي نتنياهو ولا تضيعوا الوقت فالوقت يكاد ينفد”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حمدان، إن المقاومة تخوض معركة إنهاء الاحتلال وحماية الأقصى وتحرير الأسرى وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، في تصريحات صحفية: “نطمئن شعبنا والشعوب الحرة بأن المقاومة و"كتائب القسام" بخير وتسيطر على الوضع”.

وتابع: “نقول للاحتلال إن المعركة لا تزال في بدايتها والقادم أكبر وأعظم”.

وأضاف حمدان: "نقول لسموتريتش إننا باقون على هذه الأرض وأنتم العابرون الجبناء”.