عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوقت يكاد ينفد.. تحذير عاجل من حماس للعائلات الإسرائيلية بسبب نتنياهو

حماس
حماس

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يطيل أمد الحرب لأسباب شخصية ولا يبالي بالإسرائيليين ولا بجنوده في الميدان.

رسالة للعائلات الإسرائيلية

وأضاف حمدان، في تصريحات صحفية: “نقول للعائلات الإسرائيلية اضغطوا على حكومة الانتهازي نتنياهو ولا تضيعوا الوقت فالوقت يكاد ينفد”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حمدان، إن المقاومة تخوض معركة إنهاء الاحتلال وحماية الأقصى وتحرير الأسرى وإقامة الدولة الفلسطينية.

قرار عاجل من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بشأن الأسرى الإسرائيليين

حماس: نخوض معركة إنهاء الاحتلال وحماية الأقصى وإقامة الدولة الفلسطينية

وأضاف القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، في تصريحات صحفية: “نطمئن شعبنا والشعوب الحرة بأن المقاومة و"كتائب القسام" بخير وتسيطر على الوضع”.

وتابع: “نقول للاحتلال إن المعركة لا تزال في بدايتها والقادم أكبر وأعظم”.

وأضاف حمدان: "نقول لسموتريتش إننا  باقون على هذه الأرض وأنتم العابرون الجبناء”.

حماس المقاومة الفلسطينية نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة نجلتها بأحد شوارع الهرم

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

ابنه لسه 6 شهور.. قصة استشهاد النقيب طارق جميل في مداهمة أسيوط|صور

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بشأن الأسرى الإسرائيليين

حماس: نخوض معركة إنهاء الاحتلال وحماية الأقصى وإقامة الدولة الفلسطينية

تحمل أسلحة.. طائرة إيرانية تصل إلى مطار تدمر السوري

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات الإفراج عن الرهائن

جيش الاحتلال يهدم النصب التذكارية للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بطولكرم

مستشفى القدس.. الهلال الأحمر الفلسطيني: لا نعلم إذا كان موظفينا على قيد الحياة

المستشار الألماني يعلق على اتهامات أردوغان لـ إسرائيل

عضو بالبرلمان العراقي: إقالة "الحلبوسي" قرار مستحق

ترشيحاتنا

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

82 شهيدا وانقطاع الكهرباء.. مجمع الشفاء الطبي يتحول إلى مقبرة في غزة

دعاء الحفظ من الحسد والعين.. 8 كلمات لا يقدر عليها إنس ولا جان

بايدن: أتوقع إطلاق سراح المحتجزين في غزة قريبا

اليونيسيف تحذر من مرض خطير بدأ يظهر على أطفال قطاع غزة

خصم 5% على الوحدات السكنية بمشروع صن كابيتال .. "عربية للتنمية والتطوير العقاري" تحتفل بذكرى تدشينها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق سنها .. إطلالات تكشف رشاقة وأنوثة لبلبة في عيد ميلادها

بمكونات جديدة.. طريقة عمل شوربة العدس

احترس.. عوامل تزيد من إصابة الرجال بنوع خطير من السرطان

محام فرنسي يبادر بحشد زملاء المهنة من كافة القارات لـ محاكمة إسرائيل

فيديو

هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح ؟.. اعرف السعر كام

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

إلهام شاهين تستعين بالفنانة نجاة لدعم فلسطين.. فيديو

معملتليش اعتبار.. نص اعترافات قاتل شقيقته في بورسعيد| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ