رفع نحو ألف طن مخلفات في حملات نظافة بشوارع وميادين وأحياء الإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية حملات مكثفة لرفع القمامة ومخلفات الهدم وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، وشملت الحملات أحياء العامرية أول وشرق، واستهدفت الطرق الرئيسية والفرعية وبؤر تجمع المخلفات في عدد من المناطق.

تفاصيل الحملات

أسفرت الحملات عن رفع نحو 984 طنًا من المخلفات، بواقع 300 طن بنطاق حي العامرية أول و684 طنًا بحي شرق، شملت القمامة والمخلفات الصلبة ونواتج الهدم، مع استمرار أعمال الكنس والتجريف ورفع التراكمات.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، استمرار حملات النظافة بمختلف الأحياء، وتكثيف جهود رفع المخلفات والتعامل الفوري مع بؤر التراكم، لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.