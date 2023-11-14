قرار عاجل من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بشأن الأسرى الإسرائيليين

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الاحتفاظ بما لديها من أسرى إسرائيليين لظروف أفضل.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية: “سنحتفظ بما لدينا من الأسرى الإسرائيليين لظروف أفضل”.

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، في وقت سابق من اليوم، إنها تريد الإفراج عن المحتجزين والأجانب لكن من يعطل عودتهم هو رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وحكومته.

وأكدت حماس، أنها توصلت مرارا إلى تفاهم في المفاوضات بخصوص الأسرى ثم نقضته إسرائيل وآخرها قبل يومين”.

وأمس، أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن الاحتلال طلب الإفراج عن 100 امرأة وطفل من محتجزيه في غزة وأخبرنا الوسطاء أننا نحتاج هدنة مدتها 5 أيام للإفراج عن 50 فقط.

وقال أبو عبيدة، في بيان: "الهدنة للإفراج عن عدد من المحتجزين في غزة تتضمن وقف إطلاق نار والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع لكن العدو يماطل”.