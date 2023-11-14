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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر فادحة.. الحرب على غزة تدمر سوق العقارات الإسرائيلي

صدى البلد

قالت القناة السابعة العبرية، اليوم الثلاثاء، إن الحرب التي يشنها الجيش على قطاع غزة، تسببت في خسائر فادحة في سوق العقارات داخل دولة الاحتلال الإسرائيلية.

ووفقا للقناة العبرية فأن القطاع العقاري يعاني من ضغوطات كبيرة، في وقت تواجه فيه شركات كبرى مخاطر محتدمة ما بين التعثر والإفلاس، وسط تراجعات لافتة بالسوق، بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة.

وأكد مكتب الإحصاء الإسرائيلي، أن هناك انخفاضا بنحو 31% في مبيعات الشقق الجديدة في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وتظهر البيانات أنه تم بيع 2158 شقة جديدة هذا الشهر، بانخفاض حوالي 31% في حجم المعاملات مقارنة بشهر أغسطس الذي تم فيه بيع 3117 شقة جديدة.

الحرب على قطاع غزة خسائر فادحة سوق العقارات إسرائيل سوق العقارات الإسرائيلي مكتب الإحصاء الإسرائيلي

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