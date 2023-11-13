ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على جرائم الاحتلال في حق المدنيين بقطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: "قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية في حق المدنيين”.

بدورها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، “بوقوع 5 اعتراضات صاروخية في دفعة صاروخية باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى”.

كانت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أعلنت قصف حشود إسرائيلية متوغلة في محور شمال غرب غزة بالهاون.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: "قصفنا بالهاون حشودا إسرائيلية متوغلة في محيط مصنع النسيج قرب نادي الفروسية في محور شمال غرب غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حصيلة عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مبينا أثر ضرباته على قوة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وزعم الاحتلال الإسرائيلي أن حركة حماس قبل هجوم السابع من أكتوبر الماضي، كان لديها حوالي 30 ألف مقاتل في قطاع غزة، مقسمين إلى خمسة ألوية إقليمية، و24 كتيبة ونحو 140 سرية، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.