استقالة رئيس ديوان وزير خارجية الاحتلال بعد فشل الحكومة بإدارة الحرب

أفادت صحيفة عبرية باستقالة مسئول كبير في وزارة خارجية الاحتلال، مع استمرار الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة.



ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية انه استقال يوسي أمارني رئيس ديوان وزير الخارجية اليوم.



وقالت الصحيفة إن الاستقالة جاءت اعتراضا منه على فشل حكومة الاحتلال بإدارة الحرب في غزة.

وتستمر حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني على غزة دون وقف إطلاق النار حتى الآن حيث يرفض الاحتلال الصهيوني ذلك.



وتستمر أوضاع آلاف الفلسطينيين العالقين في مستشفى الشفاء في مدينة غزة من دون ماء ولا كهرباء منذ أيام.



يتواصل القتال بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي في محيطه وفي نقاط أخرى من القطاع المحاصر.



ويتركّز القتال على الأرض في قلب مدينة غزة في شمال القطاع حيث توغّل الإسرائيليون برّا.

