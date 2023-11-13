عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير 12 منزلا و31 شهيدا.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مـ جزرة في جباليا

غزة
غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة ودمر مربعاً سكنياً بالكامل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، أنه تم تدمير 12 منزل كلي وانتشال 31 شهيد حتى اللحظة و 9 إصابات  في استهداف منطقة نادي خدمات جباليا بلوك 1 شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الصحافة الفلسطينية  “صفا” سقوط نحو 30 شهيدًا بقصف طائرات الاحتلال منزلين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ويوم السبت الماضي، أعلن المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن وقف القتال في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينين في قطاع غزة لمدة 4 ساعات.

نشر "أدرعي" تغريدة عبر حسابه بموقع "إكس"، قال فيها "نوجه الرسالة الآتية إلى سكان مخيم جباليا: سنقوم بتعليق تكتيكي للنشاطات العسكرية نهار اليوم، وتحديداً بين العاشرة صباحاً (10:00) والثانية بعد الظهر (14:00) لأغراض إنسانية ومن أجل إفساح المجال أمامكم للالتحاق بمئات الآلاف ممن كانوا قد انتقلوا جنوباً عبر محور صلاح الدين".

الاحتلال الإسرائيلي يعلن وقف القتال في مخيم جباليا لمدة 4 ساعات

استشهاد 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بمخيم جباليا شمالي غزة

الاحتلال الاسرائيلي مخيم جباليا قطاع غزة غزة جباليا جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

التطبيع مع إسرائيل .. ليبيا تعلن قرارا جديدا ضد تل أبيب

لامس مواطن حساسة.. حارس عقار يطارد ضحيته فى شارع الهرم

حسين لبيب يكشف لـ صدى البلد حقوق أوسوريو وموقف الزمالك تجاهه

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

ضغط دولي كبير.. إسرائيل تكشف موعد نهاية العدوان على غزة

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

موضوعات متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يعلن وقف القتال في مخيم جباليا لمدة 4 ساعات

استشهاد 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بمخيم جباليا شمالي غزة

فلسطين.. سقوط نحو 30 شهيدا بقصف طائرات الاحتلال منزلين في مخيم جباليا

استشهاد 19 فلسطينيا في غارة جوية إسرائيلية بمحيط مستشفى بمخيم جباليا بغزة

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

ترشيحاتنا

مصادر مطلعة: استمرار فتح منفذ رفح البري بين مصر وقطاع غزةً

"القسام" تعلن خسائر فادحة للاحتلال الإسرائيلي .. ويكشف عن صفقة تبادل رهائن

زيارة عمل رسمية.. أحمد موسى: وزير التجارة السعودي سيحضر الأسبوع المقبل للقاهرة

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

بعد وفاة عريس كفر الشيخ.. تعرف على دعاء موت الفجأة للشباب

بكاء على الهواء وتفاصيل مؤثرة.. آخر لحظات مصور القاهرة الإخبارية قبل استشهاده في غزة .. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب صادم.. رجل ينهي حياة زوجته وأطفاله الـ 3 بتركيا

العاصفة "ديبي" تضرب أيرلندا وبريطانيا.. شاهد ماذا فعلت؟

كيف اكتشف عبد الرحمن الخميسي الفنانة سعاد حسني؟.. تفاصيل مدهشة

نفسي في طفل .. صور تتسبب في تصدر حورية فرغلي التريند

فيديو

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المساعدات تتوافد لغزة عبر مصر .. 4 طائرات وسفينة تركية تصل العريش

ظهروا في النادي .. آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك وحقيقة بيعهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة اهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

اﻟﻤﺰﻳﺪ