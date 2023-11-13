تدمير 12 منزلا و31 شهيدا.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مـ جزرة في جباليا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة ودمر مربعاً سكنياً بالكامل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، أنه تم تدمير 12 منزل كلي وانتشال 31 شهيد حتى اللحظة و 9 إصابات في استهداف منطقة نادي خدمات جباليا بلوك 1 شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا” سقوط نحو 30 شهيدًا بقصف طائرات الاحتلال منزلين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ويوم السبت الماضي، أعلن المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن وقف القتال في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينين في قطاع غزة لمدة 4 ساعات.

نشر "أدرعي" تغريدة عبر حسابه بموقع "إكس"، قال فيها "نوجه الرسالة الآتية إلى سكان مخيم جباليا: سنقوم بتعليق تكتيكي للنشاطات العسكرية نهار اليوم، وتحديداً بين العاشرة صباحاً (10:00) والثانية بعد الظهر (14:00) لأغراض إنسانية ومن أجل إفساح المجال أمامكم للالتحاق بمئات الآلاف ممن كانوا قد انتقلوا جنوباً عبر محور صلاح الدين".