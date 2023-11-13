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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجوم الاحتلال على مبنى قطري في غزة.. إدانات سعودية وعربية

قصف الاحتلال
قصف الاحتلال

 
أدانت وزارة الخارجية القطرية استهداف الاحتلال مقر لجنة قطرية في غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية أنها تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.
شددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها المتكررة.

على إثر ذلك، أدانت وزلرة الخارجية الأردنية قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة واعتبرتها جريمة حرب نكراء تضيفها إسرائيل إلى سجلها الإجرامي.
كما عبرت وزارة الخارجية #لسعودية عن رفضها للعدوان معتبرة استهداف الاحتلال اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة امتداد لانتهاكه القوانين الدولية.
وأكدت الخارجية العمانية ادانتها  استهداف الاحتلال مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة معبرة عن التضامن مع دولة قطر.

بدورها أدانت الخارجية الكويتية قصف مقر اللجنة القطرية.

كما اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قصف مقر دليل آخر على وحشية الاحتلال.
كذلك أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، عادةً إياه في إطار عدوانها العسكري المتواصل الذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية في قطاع غزة بما في ذلك المستشفيات، والمدارس، والجامعات، ودور العبادة، والمباني السكنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي للتدخل وحمل إسرائيل -القائمة بالاحتلال-، على الامتثال للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي كان آخرها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 26 أكتوبر 2023 الذي يطالب بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، والمرافق والأصول ذات الأغراض الإنسانية، وإتاحة الوصول الفوري والآمن والمستدام ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

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