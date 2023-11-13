البيت الأبيض يوجه رسالة مهمة لـ إسرائيل بشأن العدوان على غزة

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إنه من حق إسرائيل استهداف قيادات حركة حماس، لكن عليها الانتباه للخسائر في صفوف المدنيين خاصة بالمستشفيات.

وأمس، أدلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتصريحات استفزازية، واصفا الخسائر في صفوف المدنيين في غزة بأنها أضرار جانبية، وهو ما يحدث في كل حرب مشروعة.

وأضاف نتنياهو، لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية: “إننا نتعمد بذل كل ما في وسعنا لضرب أهدافنا.. والمدنيين، كما يحدث في كل حرب مشروعة، يصبحون ما يسمى بالأضرار الجانبية.. ضحايا غير مقصودين”.

وأوضح رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنه “مع استمرار العملية البرية، فإن عدد الضحايا المدنيين "يتناقص باطراد" مع نزوح سكان غزة من أراضيهم”، زاعما أن “هدف إسرائيل هو تقليل الخسائر في صفوف المدنيين”.

وأكد أن “القوة الوحيدة التي يمكنها ضمان عدم ظهور حماس مرة أخرى والاستيلاء على السلطة في غزة هي الجيش الإسرائيلي.. ويجب أن تكون غزة منزوعة السلاح”.