عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زوجة رئيس الاحتلال تكشف فقدها الاتصال بابنها المشارك في عملية غزة البرية

رئيس الاحتلال
رئيس الاحتلال

 كشفت هيئة البث الصهيونية ان زوجة رئيس الاحتلال "هريتسوج"  فقدت الاتصال بابنها الجندي الذي كان مع القوات المتوغلة برياً إلى قطاع غزة.

استقالة رئيس ديوان وزير خارجية الاحتلال بعد فشل الحكومة بإدارة الحرب

عملية مخابراتية للموساد الإسرائيلي ضد حزب الله في البرازيل


وسبق ان كشفت زوجة الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم الاثنين، أن أحد أبنائهما من بين مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم ويقاتلون داخل قطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت ميشال هرتسوج لإذاعة كان العامة: "لم يكن لدينا أي اتصال به لبعض الوقت، ولكن لدينا أمل".

يأتي ذلك فيما اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي  بارتفاع عدد قتلى الجنود الصهاينة إلى 45 منذ بدء العملية البرية على غزة.
 

إسحاق هرتسوج ارتفاع عدد الآلاف من الإسرائيليين الإسرائيليين الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

ضغط دولي كبير.. إسرائيل تكشف موعد نهاية العدوان على غزة

استقالة رئيس ديوان وزير خارجية الاحتلال بعد فشل الحكومة بإدارة الحرب

موضوعات متعلقة

عملية مخابراتية للموساد الإسرائيلي ضد حزب الله في البرازيل

الخارجية القطرية تدين قصف الاحتلال لمقر لجنة تابعة لها.. وتطلب محاسبة إسرائيل

المقاومة تستهدف قوة صهيونية خاصة بقذيفة TBG.. وارتفاع قـ تلى الاحتلال لـ45

استقالة رئيس ديوان وزير خارجية الاحتلال بعد فشل الحكومة بإدارة الحرب

حققنا إصابات مباشرة.. حزب الله يعلن استهدافا جديدا لموقع حدب يارون

شاهد قبل وبعد ما حل من دمار هائل بمستشفيات غزة.. فاجعة كبرى

فلسطين| المصابون سيموتون متأثرين بجراحهم.. مدير الشفاء الطبي يحذر من كارثة

مصادر طبية: استشهاد 6 وإصابة 30 خلال غارة إسرائيلية على خان يونس

ترشيحاتنا

سفيرة فلسطين لدى تشيلي: ما يحدث في غزة نكبة جديدة

وزير الاتصالات الفلسطيني: انتهاء جميع كميات الوقود مع حلول يوم الخميس

الخارجية الأمريكية تشكر مصر على جهودها في إيصال المساعدات إلى غزة

وسائل إعلام عبرية تشكك في رواية جيش الاحتلال.. قتـ.لاهم قد يكونوا بالمئات

لامس مواطن حساسة.. حارس عقار يطارد ضحيته فى شارع الهرم

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 11240 شهيدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود .. جنا عمرو دياب تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟

حقيقة طلاقهما.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

بهدوء تام وفي السر.. تفاصيل انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد وسر تأجيل الحمل

فيديو

ظهروا في النادي .. آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك وحقيقة بيعهم

الميت الحي منفذ طوفان الأقصى ..  . المطلوب الأول لإسرائيل وأهم شخص في عائلة السنوار

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ