زوجة رئيس الاحتلال تكشف فقدها الاتصال بابنها المشارك في عملية غزة البرية

كشفت هيئة البث الصهيونية ان زوجة رئيس الاحتلال "هريتسوج" فقدت الاتصال بابنها الجندي الذي كان مع القوات المتوغلة برياً إلى قطاع غزة.



وسبق ان كشفت زوجة الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم الاثنين، أن أحد أبنائهما من بين مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم ويقاتلون داخل قطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت ميشال هرتسوج لإذاعة كان العامة: "لم يكن لدينا أي اتصال به لبعض الوقت، ولكن لدينا أمل".

يأتي ذلك فيما اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتفاع عدد قتلى الجنود الصهاينة إلى 45 منذ بدء العملية البرية على غزة.

