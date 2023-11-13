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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تدين قصف إسرائيل مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

قصف قوات الاحتلال
قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمقر اللجنة القطرية

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية، لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في امتداد سافر جديد لسلسة الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والنأي عن استهداف المنشآت المدنية. 

واعتبرت مصر- في بيان صادر عن وزارة الخارجية- أن قصف مقر مهم لدولة عربية شقيقة، يضطلع بدور أساسي في دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة؛ يتنافى مع مبادئ وقيم الإنسانية، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أو مبررات مغلوطة.

وأعربت مصر عن تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء الغاشم، مجددة مطالبتها للأطراف الدولية بضرورة اتخاذ مواقف جادة وواضحة، والاضطلاع بمسئولياتها إزاء وضع حد لتلك الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، فضلا عن توصيف الانتهاكات بمسمياتها دون مواربة ومحاسبة مرتكبيها.

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