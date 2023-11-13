إسرائيل تزعم حيازة أدلة على وجود عناصر حماس والرهائن تحت مستشفى الرنتيسي

زعمت إسرائيل أنها كشفت عن مركز عمليات تابع لحماس أسفل مستشفى الرنتيسي في مدينة غزة، وأن هناك أدلة تشير إلى أن الرهائن الذين تم احتجازهم في هجمات 7 أكتوبر كانوا محتجزين هناك.

قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر داخل المستشفى أيضًا على دراجة نارية يعتقد أن حماس استخدمتها أثناء هجومها، ونفق من المستشفى يربطه بمنزل يستخدمه قادة حماس.

كان اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر ظهر على شبكة سي إن إن يشرح ما يقول إن الجيش الإسرائيلي وجده.

وقال بيتر ليرنر، من المؤكد أن المستشفى تم استخدامه لهذه الأنشة. هذا هو المستشفى الذي قمنا بإخلائه خلال الأيام القليلة الماضية.

وتابع: “فر الجميع من المستشفى، وتم أخذ الرهائن مع الإرهابيين إلى خارج مبنى المستشفى-حسب قوله”.

وأكد قائلا: وجدنا دراجة نارية في المستشفى نفسه. تحتوي الدراجة النارية على ثقب رصاصة في خزان الوقود، وهو ما يشبه إحدى تلك الدراجات النارية التي رأيناها في كل مقاطع الفيديو التي صدرت في السابع من أكتوبر.

وأضاف: عثرنا أيضًا على نفق يبدو أنه يربط منزل أحد كبار الإرهابيين بالمستشفى، لذا فهذه شبكة لا ترحم تعرض سكان غزة للخطر. وهذا ما كنا نقوله طوال الـ 38 يومًا الماضية.

وقال إن" ربطات الشعر والحفاضات وزجاجات الأطفال التي عثر عليها تحت المستشفى تشير إلى أن الأطفال والرضع كانوا من بين الرهائن الذين ربما كانوا محتجزين هناك".

وبشكل منفصل، ذكرت شبكة سي إن إن، أن "مسؤولًا أمريكيًا على دراية بالاستخبارات الأمريكية أكد على وجود مسلحين في مستشفى الشفاء. وبحسب الشبكة، يؤكد المسؤول أن الوقود المخصص للمستشفى تستخدمه حماس، وأن مقاتلي حماس يتجمعون بانتظام في أكبر مستشفى في غزة وحوله.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المستشفى، حيث يوجد مئات المرضى محاصرون، “يجب حمايته” ودعا إلى “إجراءات أقل تدخلا” من قبل القوات الإسرائيلية.