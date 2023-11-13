جيش الاحتلال يكشف عن استعدادات واسعة بسبب الوضع الأمني في شمال إسرائيل

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي يقوم باستعدادات واسعة للوضع الأمني في شمال إسرائيل.

وأضاف هاليفي، في تقييم للوضع خلال زيارته القيادة الشمالية، أنه “لن يتم التخلي عن الوضع الأمني بطريقة تجعل سكان شمال إسرائيل لا يشعرون بالأمان للعودة إلى منازلهم”.

وأوضح أن “الجيش يعد خطط عمل واسعة للشمال”، مضيفا أن “مهمتنا هي تحقيق الأمن”.

وأمس، اعترف هاليفي، بالفشل الاستخباراتي الذي أدى إلى هجوم 7 أكتوبر (طوفان الأقصى)، مؤكدا أن إسرائيل لم تستعد لمثل هذا السيناريو.

وقال هاليفي، خلال لقائه برؤساء المستوطنات الجنوبية: ”نحن ندرك الفشل.. فشلنا في حماية المستوطنات، لم نستعد لمثل هذا السيناريو. سنتعلم كل شيء ونستخلص الدروس”.

وأضاف: “نحن مصممون على إكمال المهمة وتدمير حماس… لن نوافق على العودة إلى نفس النقطة بعد الحرب”.