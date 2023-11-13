عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يكشف عن استعدادات واسعة بسبب الوضع الأمني في شمال إسرائيل

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي يقوم باستعدادات واسعة للوضع الأمني في شمال إسرائيل.

وأضاف هاليفي، في تقييم للوضع خلال زيارته القيادة الشمالية، أنه “لن يتم التخلي عن الوضع الأمني بطريقة تجعل سكان شمال إسرائيل لا يشعرون بالأمان للعودة إلى منازلهم”.

وأوضح أن “الجيش يعد خطط عمل واسعة للشمال”، مضيفا أن “مهمتنا هي تحقيق الأمن”.

وأمس، اعترف هاليفي، بالفشل الاستخباراتي الذي أدى إلى هجوم 7 أكتوبر (طوفان الأقصى)، مؤكدا أن إسرائيل لم تستعد لمثل هذا السيناريو.

وقال هاليفي، خلال لقائه برؤساء المستوطنات الجنوبية: ”نحن ندرك الفشل.. فشلنا في حماية المستوطنات، لم نستعد لمثل هذا السيناريو. سنتعلم كل شيء ونستخلص الدروس”.

وزير الاتصالات الفلسطيني: انتهاء جميع كميات الوقود مع حلول يوم الخميس

بسبب غزة.. تركيا تعلن انهيار الحضارة الغربية

وأضاف: “نحن مصممون على إكمال المهمة وتدمير حماس… لن نوافق على العودة إلى نفس النقطة بعد الحرب”.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي إسرائيل هاليفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

لامس مواطن حساسة.. حارس عقار يطارد ضحيته فى شارع الهرم

التطبيع مع إسرائيل .. ليبيا تعلن قرارا جديدا ضد تل أبيب

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

ضغط دولي كبير.. إسرائيل تكشف موعد نهاية العدوان على غزة

قرار عاجل..اتحاد الكرة يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في السوبر الجديد

موضوعات متعلقة

بسبب غزة.. تركيا تعلن انهيار الحضارة الغربية

البيت الأبيض يوجه رسالة مهمة لـ إسرائيل بشأن العدوان على غزة

المقاومة الفلسطينية تقصف حشودا عسكرية إسرائيلية متوغلة في غزة

الحكومة البريطانية تعلن نهج ديفيد كاميرون تجاه الصين والشرق الأوسط

إسرائيل تكشف حقيقة نهاية العدوان على قطاع غزة خلال 3 أسابيع

أطباء بلا حدود: كثير من المرضى سيموتون خلال بضع ساعات في غزة

نداء عاجل من حماس لدول العالم بسبب الانقطاع الكامل للاتصالات والإنترنت بغزة

أرقام كارثية.. بيان عاجل من مكتب الإعلام الحكومي بشأن الأوضاع في غزة

ترشيحاتنا

تدمير 12 منزلا و31 شهيدا.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في مخيم جباليا

تطور خطير.. إسرائيل تحذر إيران من التدخل في حرب غزة

هيدفعوا ملايين.. تحذير عاجل من رئيس البورصة السلعية لكل المتلاعبين بالفواتير

أحمد موسى لـ مساعد وزير التموين: هل لدينا أزمة في السكر؟

بعد هجوم الاحتلال على مبنى قطري في غزة.. إدانات سعودية وعربية

محمد صلاح يضع مصر بقائمة الدول الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف اكتشف عبد الرحمن الخميسي الفنانة سعاد حسني؟.. تفاصيل مدهشة

نفسي في طفل .. صور تتسبب في تصدر حورية فرغلي التريند

وفاة الرضيعة البريطانية "إندي" بأمر من المحكمة.. ما القصة؟

بالأسود .. جنا عمرو دياب تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد

فيديو

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المساعدات تتوافد لغزة عبر مصر .. 4 طائرات وسفينة تركية تصل العريش

ظهروا في النادي .. آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك وحقيقة بيعهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ