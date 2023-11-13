عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الاتصالات الفلسطيني: انتهاء جميع كميات الوقود مع حلول يوم الخميس

غزة
غزة

كشف إسحق سدر وزير الاتصالات الفلسطيني، أخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الأمور في غاية الصعوبة والسوء.

txt

البيت الأبيض يوجه رسالة مهمة لـ إسرائيل بشأن العدوان علي غزة


وأضاف إسحق سدر وزير الاتصالات الفلسطيني، في مداخلة هاتفية، عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن تنتهي جميع كميات الوقود المخصصة لتشغيل قطاع الاتصالات مع حلول يوم الخميس ولا بد من إدخال الوقود وبشدة.

وتابع إسحق سدر وزير الاتصالات الفلسطيني، أن هذا الملف لم يحدث فيه أي تطورات تماما ، متابعا أنه يجب إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

غزة العدوان الإسرائيلي الشعب الفلسطيني تطورات الأوضاع في قطاع غزة قطاع الاتصالات فلسطين وزير الاتصالات الفلسطـيني وزير الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

لامس مواطن حساسة.. حارس عقار يطارد ضحيته فى شارع الهرم

التطبيع مع إسرائيل .. ليبيا تعلن قرارا جديدا ضد تل أبيب

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

ضغط دولي كبير.. إسرائيل تكشف موعد نهاية العدوان على غزة

قرار عاجل..اتحاد الكرة يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في السوبر الجديد

موضوعات متعلقة

زوجة رئيس الاحتلال تكشف فقدها الاتصال بابنها المشارك في عملية غزة البرية

ترشيحاتنا

تطور خطير.. إسرائيل تحذر إيران من التدخل في حرب غزة

هيدفعوا ملايين.. تحذير عاجل من رئيس البورصة السلعية لكل المتلاعبين بالفواتير

أحمد موسى لـ مساعد وزير التموين: هل لدينا أزمة في السكر؟

بعد هجوم الاحتلال على مبنى قطري في غزة.. إدانات سعودية وعربية

محمد صلاح يضع مصر بقائمة الدول الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

حسين لبيب يكشف لـ صدى البلد حقوق أوسوريو وموقف الزمالك تجاهه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف اكتشف عبد الرحمن الخميسي الفنانة سعاد حسني؟.. تفاصيل مدهشة

نفسي في طفل .. صور تتسبب في تصدر حورية فرغلي التريند

وفاة الرضيعة البريطانية "إندي" بأمر من المحكمة.. ما القصة؟

بالأسود .. جنا عمرو دياب تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد

فيديو

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المساعدات تتوافد لغزة عبر مصر .. 4 طائرات وسفينة تركية تصل العريش

ظهروا في النادي .. آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك وحقيقة بيعهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ