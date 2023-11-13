وزير الاتصالات الفلسطيني: انتهاء جميع كميات الوقود مع حلول يوم الخميس

كشف إسحق سدر وزير الاتصالات الفلسطيني، أخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الأمور في غاية الصعوبة والسوء.



وأضاف إسحق سدر وزير الاتصالات الفلسطيني، في مداخلة هاتفية، عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن تنتهي جميع كميات الوقود المخصصة لتشغيل قطاع الاتصالات مع حلول يوم الخميس ولا بد من إدخال الوقود وبشدة.

وتابع إسحق سدر وزير الاتصالات الفلسطيني، أن هذا الملف لم يحدث فيه أي تطورات تماما ، متابعا أنه يجب إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.