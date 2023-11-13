بسبب غزة.. تركيا تعلن انهيار الحضارة الغربية

قال رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، اليوم الإثنين، إن الحضارة الغربية انهارت وتجر الإنسانية نحو الانهيار.

وحسب صحيفة “حريت” التركية، قال كورتولموش، تعليقا على موقف الغرب من الوضع في غزة، إن “هذه العقلية التي نمجدها في أعيننا كحضارة غربية حديثة، والتي حكمت العالم طويلا بكل قيمه ومؤسساته ومنظماته، قد انهارت الآن، ولكنها بانهيارها تجر الإنسانية نحو الانهيار الكبير”.

وأعرب رئيس البرلمان التركي، عن أمله في أن "يأتي عصر جديد وفترة صحوة".

وقال: "لأن العالم في هذه الفترة يحتاج إلى كلمة جديدة ومنظور جديد، عندما تتم مناقشة الكوارث التي يسببها الإنسان وطرق حل هذه الكوارث".