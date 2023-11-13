عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القادم أسوأ.. وزير الخارجية الأردني: حماس فكرة ولا يمكن قتـ.ـلها بالقنابل

وزير الخارجية الاردني
وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مدمرة وليست دفاعا عن النفس.

وأضاف "الصفدي"، أن استمرار قصف إسرائيل للأعيان المدنية وآخرها قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة جريمة حرب نكراء تضاف لسجلها الإجرامي.

وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أنه لا يزال القادم أسوأ، لأننا نتعامل مع حكومة إسرائيلية تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

وقال إنه على العالم أن يتذكر أن الحرب لم تبدأ في السابع من أكتوبر وأن الصراع له جذوره، لافتا إلى أن حماس لم توجد الصراع بل الصراع هو من أوجدها، مشددا على أن حركة حماس فكرة ولا يمكن قتل الفكرة بالقنابل.

وأضاف وزير الخارجية الأردني في تصريحاته، أن الأردن تدرك أن القمة في التي أقيمت في الممكلة السعودية لم تلب طموحات الشعوب العربية، لكننا نتعامل مع حقائق على الأرض.

وعلى جانب آخر، قال وزير الخارجية الأردني، إن تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن هو إعلان حرب.

كما أوضح الصفدي أن المستشفى الميداني الأردني يواصل عمله في شمال غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، اللجنة القانونية في البرلمان إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، لتكون مرهونة بوقف العدوان على قطاع غزة.

ووضع رئيس مجلس النواب الأردني هذا المقترح بين يدي من يرغب من الأعضاء لتقديمه للمجلس من أجل التصويت عليه، حيث لا يتيح النظام الداخلي لرئيس المجلس تقديم المقترحات وهو يترأس الجلسة، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع.

داعيا إلى تعميم الخطوة.. قرار عاجل من الأردن بخصوص الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل

رد قاطع لـ ملك الأردن على محاولات إعادة احتلال أجزاء من قطاع غزة

وزير الخارجية الاردني قطاع غزة أيمن الصفدي إسرائيل اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة حكومة إسرائيلية حركة حماس الضفة الغربية الأردن المستشفى الميداني الأردني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

لامس مواطن حساسة.. حارس عقار يطارد ضحيته فى شارع الهرم

التطبيع مع إسرائيل .. ليبيا تعلن قرارا جديدا ضد تل أبيب

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

ضغط دولي كبير.. إسرائيل تكشف موعد نهاية العدوان على غزة

قرار عاجل..اتحاد الكرة يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في السوبر الجديد

موضوعات متعلقة

داعيا إلى تعميم الخطوة.. قرار عاجل من الأردن بخصوص الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل

رد قاطع لـ ملك الأردن على محاولات إعادة احتلال أجزاء من قطاع غزة

ارتفاع معدل التضخم في الأردن خلال الـ10 أشهر من العام الحالي

توك شو| دول تعلن موافقتها على استقبال الفلسطينيين المهجرين ليس بينهم مصر أو الاردن.. أخر تحركات الذهب محليا

وداعا لأتعاب البنوك.. كيف سيتم استخدام تطبيق إنستاباي في الأردن والإمارات والسعودية؟

السيسي وملك الأردن يؤكدان: استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بنصرة المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية

ملك الأردن يتوجه للسعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية

ترشيحاتنا

تطور خطير.. إسرائيل تحذر إيران من التدخل في حرب غزة

هيدفعوا ملايين.. تحذير عاجل من رئيس البورصة السلعية لكل المتلاعبين بالفواتير

أحمد موسى لـ مساعد وزير التموين: هل لدينا أزمة في السكر؟

بعد هجوم الاحتلال على مبنى قطري في غزة.. إدانات سعودية وعربية

محمد صلاح يضع مصر بقائمة الدول الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

حسين لبيب يكشف لـ صدى البلد حقوق أوسوريو وموقف الزمالك تجاهه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف اكتشف عبد الرحمن الخميسي الفنانة سعاد حسني؟.. تفاصيل مدهشة

نفسي في طفل .. صور تتسبب في تصدر حورية فرغلي التريند

وفاة الرضيعة البريطانية "إندي" بأمر من المحكمة.. ما القصة؟

بالأسود .. جنا عمرو دياب تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد

فيديو

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المساعدات تتوافد لغزة عبر مصر .. 4 طائرات وسفينة تركية تصل العريش

ظهروا في النادي .. آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك وحقيقة بيعهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ