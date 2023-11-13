القادم أسوأ.. وزير الخارجية الأردني: حماس فكرة ولا يمكن قتـ.ـلها بالقنابل

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مدمرة وليست دفاعا عن النفس.

وأضاف "الصفدي"، أن استمرار قصف إسرائيل للأعيان المدنية وآخرها قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة جريمة حرب نكراء تضاف لسجلها الإجرامي.

وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أنه لا يزال القادم أسوأ، لأننا نتعامل مع حكومة إسرائيلية تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

وقال إنه على العالم أن يتذكر أن الحرب لم تبدأ في السابع من أكتوبر وأن الصراع له جذوره، لافتا إلى أن حماس لم توجد الصراع بل الصراع هو من أوجدها، مشددا على أن حركة حماس فكرة ولا يمكن قتل الفكرة بالقنابل.

وأضاف وزير الخارجية الأردني في تصريحاته، أن الأردن تدرك أن القمة في التي أقيمت في الممكلة السعودية لم تلب طموحات الشعوب العربية، لكننا نتعامل مع حقائق على الأرض.

وعلى جانب آخر، قال وزير الخارجية الأردني، إن تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن هو إعلان حرب.

كما أوضح الصفدي أن المستشفى الميداني الأردني يواصل عمله في شمال غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، اللجنة القانونية في البرلمان إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، لتكون مرهونة بوقف العدوان على قطاع غزة.

ووضع رئيس مجلس النواب الأردني هذا المقترح بين يدي من يرغب من الأعضاء لتقديمه للمجلس من أجل التصويت عليه، حيث لا يتيح النظام الداخلي لرئيس المجلس تقديم المقترحات وهو يترأس الجلسة، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع.